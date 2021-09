Pesadilla oficialista del 10% ahora impacta en Sichel: las claves de la votación del cuarto retiro

La Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado este martes el proyecto de ley que busca un cuarto retiro de los fondos de las AFP. La incertidumbre sobre su votación estuvo hasta último momento; y solo cerca de las 19:00 horas se dio cuenta de un crudo escenario para Chile Vamos: 13 RN, 4 UDI y una independiente oficialista ayudaron a dar luz verde a la iniciativa, contraviniendo todos los llamados de Sebastián Sichel y de su propio gobierno. Acá las secuelas que quedan y lo que se viene.

Los números de un nuevo desastre oficialista

Al igual como ocurrió en la discusión de los tres retiros anteriores de los fondos de pensiones, el gobierno de Sebastián Piñera puso todas sus fichas en intentar frenar la iniciativa en la Cámara de Diputados. Solo una semana antes, de hecho, el Ejecutivo ingresó una ley corta de pensiones con la intención de neutralizar las intenciones de algunos de sus parlamentarios. Hasta última hora, incluso, intentó convencer a sus huestes con el envío de una minuta, donde exponía aspectos técnicos que fundamentaban la idea de que aprobar el cuarto 10% era un error.

Pero todos los intentos fueron en vano. Y los números son elocuentes. Actualmente Chile Vamos cuenta con 69 diputados (originalmente eran 72, pero tres se han ido al Partido Republicano de José Antonio Kast). De ellos, 35 -es decir más de la mitad de los representantes del bloque oficialista- terminaron desmarcándose de la postura del Ejecutivo y del candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, quien al igual que el Ejecutivo llamó reiteradamente a rechazar el proyecto de ley.

En total hubo 18 votos oficialistas a favor de la controvertida iniciativa, seis abstenciones y 11 ausencias en la larga jornada de hoy en la Cámara de Diputados.

Sichel, Chahuán y Macaya no superaron el test

Desde el día en que diputados de oposición presentaron el proyecto para habilitar un cuarto retiro de fondos de pensiones, el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, apostó al rechazo de la norma. Para ello, incluso lanzó lo que muchos en su sector entendieron como una amenaza: no respaldaría las candidaturas a la reelección de aquellos parlamentarios que decidieran votar a favor del proyecto. Desde sus propias filas le advirtieron que estaba cometiendo un error al ejercer ese tipo de presión sobre los legisladores, en el entendido, además, de que nadie garantizaba que finalmente éstos terminaran rechazando un proyecto que, todos presumen, tiene un alto impacto electoral.

En ese escenario, el resultado de la votación de hoy representa un duro revés para la carta presidencial del oficialismo, pues la iniciativa terminó aprobándose justamente por el respaldo de 18 diputados de su sector, dejando en entredicho la capacidad del abanderado de imponer una postura ante un bloque con el que aún no logra afiatarse por completo, como quedó demostrado en el “fuego amigo” que recibió tras su performance en el primer debate presidencial.

No fue el único derrotado de la jornada. Porque tanto el presidente de RN, Francisco Chahuán, como el de la UDI, Javier Macaya, apostaron buena parte de su capital político para alinear a sus bancadas en contra del cuarto retiro. En el caso de Chahuán los números son decidores: 13 de sus diputados aprobaron la norma. Macaya, en tanto, no pudo cumplir la palabra que empeñó al señalar que ninguno de los diputados que iban a la reelección respaldados por su partido apoyarían la iniciativa. Finalmente, tanto Álvaro Carter como Rolando Rentería, quienes estarán en la papeleta en noviembre próximo, votaron a favor la tarde de este martes, dejando en una incómoda posición al timonel de la colectividad.

El impacto del retiro del 10% de los ministros y la duda que plantó Sichel

“Las afirmaciones de estos últimos días -incluso de la vocera Katherine Martorell- nos dan la tranquilidad para votar a favor”, dijo este lunes el diputado RN Frank Sauerbaum sobre las declaraciones de los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente) sobre los retiros de sus 10%. Su declaración dio cuenta de la incertidumbre que generó esa información en los últimos días previos a la clave jornada de este martes.

A eso se sumó que Sebastián Sichel, al ser consultado tres veces sobre si retiró su 10%, evitó responder y dijo que no caería en una discusión "moral", lo que generó una ola de críticas internas de parte de Chile Vamos.

“Es un golpe muy duro que ministros hayan sacado el 10%, no porque sean ciudadanos sin derecho, sino porque uno debe tener coherencia con el jefe. Si el gobierno entero se jugó en contra de los retiros y los propios ministros o subsecretarios lo sacaron, me parece que ese es el golpe fuerte a la credibilidad del sector. Con eso das excusas para votar a favor a los que están dudosos”, dijo el senador Ossandón a T13.CL previo al resultado del cuarto retiro en la Sala de la Cámara.

El debate este martes, además, estuvo marcado -sobre todo en la oposición- en torno a los retiros que ejercieron los ministros y otras figuras de la derecha como Marcela Cubillos y Teresa Marinovic. De hecho, la diputada PC Camila Vallejo emplazó al oficialismo y les inquirió sobre si acaso ellos serían los que pagarían los costos con su electorado si ni sus autoridades son consecuentes

En manos del Senado

Vivida una nueva derrota en un 10%, el gobierno -y el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel- buscarán ahora mantener alineados a los senadores oficialistas. Iván Moreira (UDI) y Juan Castro (RN) ya han señalado públicamente que no estarán por aprobar un cuarto retiro, a comparación de los anteriores 10%. David Sandoval y José Durana, ambos de la UDI, también han dado luz verde a otros retiros anteriores, no obstante, esta vez ya han señalado que rechazarán. ¿Mantendrán su posición?

El presidente de RN, senador Francisco Chahuán, de hecho, en las últimas semanas, ha afirmado con fuerza que la Cámara Alta rechazará esta iniciativa opositora. Sus dichos levantaron molestia en parte de la UDI, partido en el que decían que no se puede asegurar nada hasta que primero al menos vieran la votación en la Cámara. “La presión electoral subirá si los diputados aprueban”, advertían ya desde la semana pasada. Es más: hasta en el comando de Sichel, hace unas semanas, daban por hecho que ya se la jugarían en el Senado. Hoy para el comando eso es una incertidumbre.

Pese a la seguridad de Chahuán, Manuel José Ossandón aún mantiene en duda su voto. “Yo no voy a definir mi voto hasta que estudie el proyecto de ley completo y cuando vea las indicaciones que lleguen al Senado. A mí me gustaría un cuarto retiro que pudiera sacarlo la gente que realmente lo necesita, y que no sea masivo. Habría que ver la fórmula”, dijo este martes a T13.CL.