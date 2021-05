Diputado Flores aclara que Provoste "nunca ha cerrado la puerta a una precandidatura presidencial"

Minutos antes, la senadora Yasna Provoste había descartado una eventual candidatura presidencial por la DC, respondiendo al emplazamiento de Ximena Rincón.

El diputado DC Iván Flores aclaró, la tarde de este martes, que la senadora Yasna Provoste sí estaría disponible para una candidatura presidencial, luego que ella misma lo descartara.

"He tenido una conversación muy franca con Yasna quien ha confiado en mi para poder aclarar su posición. Yasna nunca ha cerrado la puerta a una precandidatura presidencial o de ser la representante de la oposición", declaró Flores.

Y agregó: "La presidenta del Senado Yasna Provoste está disponible para someterse a los mecanismos que la democracia y la amplitud de la oposición requieran. Y esto no lo hace por ella, lo hace por su partido la DC y lo hace por Chile".

Según Flores, la senadora nunca cerró la posibilidad de ser candidata y explicó que en su discurso ella dijo estar "siempre disponible para servir al país".

"Se ha malinterpretado lo que Yasna Provoste ha dicho con claridad. Ella va a estar disponible si es que hoy día el partido se lo pide y la oposición se lo pide", señaló Flores.

Y aseguró que "la senadora Provoste lo dirá personalmente en el minuto que ella estime, pero se espera un gesto de nuestro presidente nacional".

Los dichos de Iván Flores van en la línea, de lo que señala el último párrafo de la declaración de Yasna Provoste, en que plantea que "una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centro izquierda, sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente. Al menos, intentar entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país, asumir lo mal hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país".

🧐 Atención con el último párrafo de la declaración de la senadora Yasna Provoste » https://t.co/kmUEk7omL2 pic.twitter.com/JaMChNbq1Z May 18, 2021

Finalmente el parlamentario declaró que "si hoy día la oposición está disponible para entender el liderazgo que tiene Yasna Provoste en el contexto nacional, para entender lo que puede significar una candidatura liderada por una mujer, de un pueblo originario, que ha sido capaz de ponerle el contrapeso al gobierno, ella está disponible, pero se requieren gestos de grandeza".

Cabe señalar que minutos antes, la senadora Provoste había descartado una eventual candidatura presidencial por la DC, respondiendo al emplazamiento de Ximena Rincón. Además, criticó duramente a la directiva de la DC y dijo que lo mejor que puede hacer el partido es tomarse un tiempo antes de tomar definiciones.

"Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible, solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata", declaró en la instancia.

Y agregó: "En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país".