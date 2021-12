"Eres lo mejor que me ha pasado": El agradecimiento del hermano de Gabriel Boric tras sufrir cáncer

Durante la entrevista de Las Caras de La Moneda, Tomás Boric relató el momento en que tuvo que someterse a un tratamiento oncológico y se afianzó su relación.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a la enfermedad de su hermano menor Tomás, quien fue diagnosticado con cáncer a los 11 años.

Durante su entrevista en Las Caras de La Moneda, Boric relató que debido a que no existían especialistas oncológicos en Punta Arenas, la madre del candidato junto a su hermano tuvieron que trasladarse a Santiago para el tratamiento médico, momento en que, señalan, su relación se afianzó.

Luego de un sorpresivo encuentro entre ambos hermanos, Tomás recordó los momentos que vivió al enfrentar su enfermedad.

"Recuerdo que en el peor momento de mi vida uno de repente se puede sentir solo, que no hay mucha esperanza. Las cosas al principio salieron bien y después se fueron complicando un poco. Y siempre me sentí acompañado y con esperanza que se podía lograr. Me enseñaste que había que darlo todo", recordó él.

Tomás Boric además señaló que "en un momento recuerdo que no podía más. Y me sacaste adelante. Y me miro hoy en día, me miro donde estoy... De verdad, el mayor privilegio de todos fue tenerte ahí, al lado mío, siempre levantándome, dándome fuerzas y esperanzas".

" Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y como tú me enseñaste a darlo todo, hoy también hay que darlo todo. Porque confío en ti como persona porque te conozco de acá, de adentro", concluyó Tomás.

