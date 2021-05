"Esto no ha terminado": RD se desmarca de veto al PPD y plantea que "no es tiempo de exclusiones"

En medio de las negociaciones entre los partidos de centroizquierda e izquierda, la líder de Revolución Democrática Catalina Pérez aseguró que "no es tiempo de exclusiones".

En el Frente Amplio se podría vivir un nuevo quiebre, luego que desde Revolución Democrática hicieran una recriminación pública al veto al PPD realizado por Convergencia Social, partido del candidato del bloque, Gabriel Boric.

En medio de las negociaciones entre los partidos de centroizquierda e izquierda, la líder de RD Catalina Pérez aseguró que "esto no ha terminado".

"Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por Gabriel Boric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado", declaró en Twitter.

En la misma línea, Maite Orsini aseguró que "no estamos por vetos".

"En RD confiamos en el pueblo de chile. Que sean ellos los que decidan quién va a enfrentar a la derecha en las próximas elecciones. No estamos por vetos", declaró.

Eesto, luego de que la candidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, denunciara que el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), con quienes esperaban llegar a un acuerdo para unas primarias presidenciales, vetaron al PPD, que se sumó al PS la tarde de este miércoles, bajando la candidatura presidencial de Heraldo Muñoz.

Desde el Partido Liberal, que se unió a la ex Concertación para las elecciones de la Convención Constitucional y se cuadraron tras Narváez como candidata presidencial, también acusaron haber sido vetados por el Frente Amplio para unas eventuales primarias.