Evelyn Matthei derrota a Verónica Pardo y logra la reelección en Providencia

La candidata UDI venció por más de 8 mil votos a su contendora, la independiente Verónica Pardo.

La actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, logró obtener la reelección por la comuna y podrá estar en el sillón municipal por un periodo más.

La candidata de la UDI, obtuvo 54,86%, el equivalente a 46.890 votos, mientras que su contendora, la independiente, Verónica Pardo, obtuvo un 45,14% de las preferencias, equivalente a 38.581 sufragios.

De esta manera, Matthei podrá estarun periodo más a cargo del municipio, sin embargo, cabe recordar que la militante UDI también tiene pretensiones de competir en la carrera presidencial, sin embargo, la jefa comunal de Providencia ha señalado constantemente que su candidatura va a ser bajada por el consejo general de la UDI y que el partido optará como carta presidencial a Joaquín Lavín.

"El consejo (general de la UDI) va a definir, eso está absolutamente claro. Yo no he bajado mi candidatura, pero es bastante obvio que el lunes van a optar por un solo candidato y ese va a ser Lavín. Yo no actúo ni con pica, ni con rabia. Seguiré encantada de la vida de alcaldesa de Providencia", aseguró.

Revisa los resultados de Providencia a continuación: