Evelyn Matthei: "Está claro que Lavín y yo somos los más fuertes en la primaria"

En conversación con T13 Noche, la alcaldesa de Providencia y ahora precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, se refirió al anuncio de su candidatura como también algunas de sus ideas para llegar a La Moneda.

La jefa comunal de Providencia, que también está postulando a la reelección, indicó que tomó la decisión porque "era mejor que los vecinos de Providencia supieran efectivamente cuál era mi decisión antes de que ellos tuvieran que votar en la alcaldía".

"Quería saber qué es lo que pasaba el 15 y 16 a nivel de Chile, de mi propia candidatura, pero era más justo y transparente hacia los votantes de Providencia saber qué es lo que yo iba a hacer", indicó.

Al ser consultada sobre su contendor, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín quien también es uno de los presidenciables de la UDI, indicó que "no estoy diciendo que yo sea mejor, lo que estoy diciendo es por qué no le pedimos a la gente que decida cuál es el mejor".

Matthei entregó además pinceladas de lo que sería un eventual programa de gobierno, asegurando que sus prioridades están en el mejoramiento de barrios, la seguridad y el narcotráfico. Respecto a estos últimos puntos, indicó que "he aprendido muchísimo en la municipalidad y también creo que tengo el carácter para enfrentar el narcotráfico".

Incluso, la alcaldesa de Providencia no se cerró a una posible legalización de alguna droga.

"Es algo a lo que yo no me cierro, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no puede ser un remedio que haga mucho daño. Hay experiencias exitosas y experiencias que son malas. Además hay distintos tipos de drogas", aseguró.

Respecto al resto de sus eventuales contendores, al consultarle si ella sería competitiva en una segunda vuelta frente a Pamela Jiles o Daniel Jadue, indicó que "hay encuestas que señalan que a Jadue le ganamos tanto Lavín como yo. Y que a la Jiles (Pamela) no le gana, en este momento, ni Lavín ni yo".

Respecto a la diputada del Partido Humanista, indicó que "tiene una gran capacidad de comunicación y como todo el mundo tiene debilidades". "Esos personajes pueden ser súper populares durante un tiempo, me cuesta creer que finalmente voten por ellos como candidatos a la presidencia".