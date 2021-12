Ex Presidenta Bachelet tras votar: "La esperanza tiene que ganarle al miedo"

Bachelet, antes de llegar a su mesa de votación, recalcó que es "muy importante" participar del proceso. Además recalcó que su apoyo a Gabriel Boric no corresponde a intervencionismo electoral.

Alrededor de las 09:00 horas llegó la ex Presidenta y Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hasta su local de votación en el marco de la segunda vuelta presidencial.

En un criticado video por parte del oficialismo aunque no por el gobierno, Bachelet le entregó su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Bachelet, antes de llegar a su mesa de votación, recalcó que es "muy importante" participar del proceso. Una vez en su local, fue recibida con aplausos de quienes estaban al interior del local de votación, quienes además le pidieron fotografías.

"La esperanza tiene que ganarle al miedo (...) Es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva. Yo tengo mi opinión, hoy no se habla de qué candidato. Mi gran llamado es a que la gente concurra a votar", afirmó.

Agencia Uno | Referencial Lee También > Horario diferido y lápiz según preferencia: Servel desmintió noticias falsas previo a segunda vuelta

Notablemente emocionada, la ex Mandataria afirmó que estaba "muy contenta de estar ejerciendo este derecho cívico, la libertad de poder elegir y el compromiso con mi país, por eso estoy aquí".

Sobre las acusaciones de intervencionismo electoral, Bachelet lo descartó tajantemente. "Intervencionismo electoral es cuando un gobierno usa recursos propios para apoyar a un candidato".

"Yo soy ex Presidenta... ¿alguien podría pensar que un ex Presidente no tiene opinión? ¿Alguien podría estar sorprendida por cuál es mi opción? Yo creo que francamente es muy raro", aseveró.