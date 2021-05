FA y PC desechan los "mínimos comunes": el dilema de Boric, qué dijo Provoste y el factor Jiles

Partidos de izquierda se desligaron del diálogo que encabeza la presidenta del Senado y abogaron por concentrar las gestiones en el Congreso.

Por Danielle Thiers

En las últimas horas tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista certificaron su decisión de no participar en el diálogo con el gobierno que lidera la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en torno a consensuar "mínimos comunes" para fortalecer la ayuda social en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Un desmarque que marcó una nueva división en la oposición y que, de paso, puso de relieve el posicionamiento del candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien en los últimos días se ha mostrado favorable al espacio abierto con La Moneda.

El primero en desmarcarse fue el Frente Amplio. El bloque de izquierda apuntó a la necesidad de concentrar el diálogo en el Congreso. "El Frente Amplio, como siempre, solo estará en un acuerdo donde los más ricos y poderosos cedan ante los chilenos y chilenas que hoy viven tremendas dificultades. Con las acciones de este Gobierno eso no se ve posible, porque siempre priman los intereses del empresariado por sobre las necesidades de la gente", subrayó la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

Más taxativa fue la jefa de bancada de Comunes, Claudia Mix. "Hablan de los mismos proyectos que ya están ingresados en el parlamento, no hay nada nuevo. Creemos que es perder el tiempo realmente, en este contexto. Creemos que no tiene sentido seguir teniendo reuniones que no conducen a nada", señaló la parlamentaria.

El PC notificó de su decisión este miércoles, condicionando cualquier diálogo a que se aborden materias como el royalty a las mineras o el denominado impuesto a los súper ricos, que hoy se tramitan en el Parlamento.

Agencia Uno

"Nosotros hasta ahora estamos fuera de la negociación con el Gobierno. Si el Gobierno no toma en cuenta ni el Royalty, ni el impuesto a los súper ricos, ni el ingreso universal, difícilmente podemos participar de ese acuerdo", sostuvo el presidente del PC, Guillermo Teillier. "Ese es el punto clave para saber si nosotros vamos a sumarnos a este proceso de debate o simplemente vamos a esperar que las leyes lleguen al Congreso", dijo en tanto el diputado Daniel Núñez, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara.

En medio de la controversia quedó el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric, quien en los últimos días ha respaldado las gestiones encabezadas por Provoste, desligándose de voces provenientes de la izquierda que han motejado el diálogo como "cocina".

Este miércoles, Boric volvió a valorar el esfuerzo realizado por Provoste. Y también puso énfasis en que más allá de dicha gestión, lo importante es concretar la ayuda social en tiempos de pandemia.

"No importa el nombre que finalmente se le ponga. No importa quien es el que pone la firma final, lo importante es que esa ayuda llegue, que sea universal y que esté muy por sobre la línea de la pobreza para efectivamente la gente se pueda quedar en casa. Entreguemos una renta básica universal de emergencia y eso es lo que nosotros estamos empujando desde la Cámara de Diputados", sostuvo, en relación al proyecto presentado por un grupo de diputados de oposición esta semana.

El factor Jiles y la reacción de Provoste

El desmarque del Frente Amplio se provocó horas después de que arreciaran las críticas de la diputada y candidata presidencial Pamela Jiles, quien justamente apuntó contra los liderazgos del bloque de izquierda en medio de las conversaciones con el gobierno.

Este miércoles, de hecho, Jiles atribuyó la decisión del FA y del PC a la presión ejercida por sus seguidores. "Frente Amplio y Partido Comunistas cedieron en realidad a la presión de sus bases y de mis niet@s. Tuvieron q salirse de la “Cocina de Yasna” porque no se negocia con un asesino manchado con la sangre de mi pueblo q sufre. No aceptamos “acuerdo” a espaldas de la ciudadanía", escribió en Twitter.

Agencia Uno

En momentos en que Jiles lidera las encuestas de opinión con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, no fueron pocos los parlamentarios que observaron durante la jornada que los movimientos de los partidos de izquierda justamente tenían relación con la ofensiva de Jiles. Uno de ellos fue Pepe Auth, quien graficó la situación en Twitter. "F.A. finalmente cede al acoso virtual de @PamJiles y decide no participar en esfuerzo de acuerdos q permitan transferencias + universales a las personas y + recaudación tributaria progresiva. Inmovilizados por presión de las rrss, q son versión distorsionada", escribió.

F.A. finalmente cede al acoso virtual de @PamJiles y decide no participar en esfuerzo de acuerdos q permitan transferencias + universales a las personas y + recaudación tributaria progresiva. Inmovilizados por presión de las rrss, q son versión distorsionada de la realidad pic.twitter.com/MqL96L11Ve — Pepe Auth (@pepe_auth) May 5, 2021

En la tarde de este miércoles, finalmente, se produjo la reacción de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien evitó confrontar las opiniones del Frente Amplio y el PC y dejó la puerta abierta para que se sumaran al diálogo en el futuro.

"Yo entiendo que algunos puedan tener fundadas razones para desconfiar de lo que ha sido una permanente práctica de un Gobierno que pone letra chica, que establece barreras de entrada. Van a poder sumarse en el momento en que ellos así lo estimen necesario", aseguró la senadora DC.