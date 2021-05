Francisco Vidal: "Siempre he pensado que la DC es fundamental en una primaria de la oposición"

En conversación con T13 Noche, matizó sus declaraciones donde descartaba primarias entre el PS y el PPD, asegurando que en el conglomerado "No queremos excluir a nadie, lo que queremos es sincerar".

El presidente interino del PPD, Francisco Vidal, se refirió a sus recientes declaraciones en donde descartaba primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

En conversación con T13 Noche, matizó sus declaraciones realizadas a La Segunda, asegurando que en el conglomerado "lo que estamos diciendo está escrito hace un mes. No queremos excluir a nadie, lo que queremos en sincerar".

"Nos parece increíble que a una semana de la inscripción legal de los candidatos presidenciales a las primarias legales nadie en la oposición ha dicho 'queremos ir a primarias y con quiénes queremos ir a primarias'", criticó Vidal.

El ex ministro señaló que es partidario de realizar "ojalá" una primaria con toda la oposición, sin embargo, aseguró que "en los hechos, no se está dando".

"Nosotros queremos ir a una primaria lo más amplia posible, si eso no es posible, bueno, vamos a una primaria de nuestra alianza que es la Unidad Constituyente", advirtió.

"Yo espero que de este debate que ha surgido de estas declaraciones, que todo el mundo que habla de la más amplia unidad de la oposición, bienvenida, que mañana digan entonces a qué primaria vamos a ir", aseguró.

Respecto a la idea de hacer primarias sin la Democracia Cristiana, indicó que "siempre he pensado que la DC es fundamental en una primaria de la oposición, para qué decir en una primera vuelta y en una segunda vuelta".

En relación a la idea de realizar una pre primaria PS-PPD, Vidal dijo que "no cuajó, porque no logramos descubrir el mecanismo que permitiera tener un solo candidato. Nosotros propusimos una encuesta, el Partido Socialista propuso una primaria convencional, no nos pusimos de acuerdo nunca. Aún queda una semana, no pierdo las esperanzas".