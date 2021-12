Gabriel Boric le dice "no" a un eventual quinto retiro del 10% de las AFP

La declaración la entregó durante su llegada al Congreso, previo a votar por el proyecto de un cuarto retiro que esta mañana se discute en la Cámara Baja.

El abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se manifestó en contra de aprobar un quinto retiro de los fondos previsionales.

Su declaración la entregó durante su llegada al Congreso, previo a votar por el proyecto de un cuarto retiro que esta mañana se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados.

"Se habla de un quinto retiro si se cae el cuarto", le mencionan al diputado, a lo que él contestó con un rotundo "no, no, no...".

El jueves, el diputado Jorge Durán (RN) anunció que presentará un proyecto de quinto retiro del 10% de los fondos de AFP en caso que en cuarto retiro no se apruebe por las "estrategias" que, acusa, se han efectuado para rechazarlo.

Cabe mencionar que el proyecto de cuarto retiro todavía debe ser votado en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado antes de ser aprobado, o rechazado, de forma definitiva.

De forma paralela, el gobierno le puso suma urgencia a la discusión del proyecto, por lo que la próxima semana se votará en la Cámara Alta.