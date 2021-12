Boric y su triunfo: "Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar"

El Presidente electo dio su primer discurso como futuro jefe de Estado y marcó las prioridades de su gobierno. Justicia social, pensiones, equidad de género y salud fueron los temas más recurrentes.

El Presidente electo de la República, Gabriel Boric, dio su primer discurso como mandatario, la noche de este domingo, ante una gran cantidad de adherentes que se congregaron en el centro de Santiago.

El representante de Apruebo Dignidad enfocó sus palabras en la justicia social, en el estallido social y sus principales demandas, y prometió mejor salud, cuidado por el medioambiente y respeto e igualdad de género; todo en el marco de la "gradualidad" y responsabilidad económica.

“Se y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, a quienes han buscado la justicia, la ampliación de la democracia, esa es mi familia grande que me gustaría ver de nuevo, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar”, dijo ante miles de personas en la Alameda.

“Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro gobierno, y una democracia sustantiva, donde los barrios y las poblaciones tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es una democracia”, agregó.

“Con nosotros a La Moneda, entra la gente. Nuestro compromiso va a ser avanzar por esa senda con esperanza y responsabilidad. Porque hoy la esperanza le ganó al miedo”, añadió.

Boric destacó el rol que tuvieron en su campaña las mujeres, las disidencias sexuales, a los niños y niñas y a todos sus adherentes que llegaron hasta la intersección de Santa Rosa con la Alameda.

“Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tantos les ha costado alcanzar. Quiero decirles muy fuerte: cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno”, expresó.

“Estoy acá por un Chile verde y un Chile de amor, que cuide la naturaleza y a los animales, que recupere las plazas de los barrios para poder jugar, un Chile en el que los padres tengan más tiempo para estar con sus hijos”, siguió.

Sobre el cierre de su discurso habló de responsabilidad económica y de unir a todo el país, escuchando a todos los sectores políticos y prometió “gradualidad en los cambios”.

“Tendremos un Congreso equilibrado, lo que nos invita al diálogo y a grandes acuerdos, que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas. Sepan que en mi encontrarán a un Presidente abierto a escuchar y a incorporar distintas visiones”, dijo.

“Recibo este mandato con humildad y con un tremendo sentido de responsabilidad. Sé que en los años que viene se juega el futuro de nuestro país, por eso le garantizo que seré un Presidente que cuide la democracia y que atienda día a día las necesidades de las personas”, agregó.

Sus últimas palabras fueron para llamar a celebrar con responsabilidad y citó al Presidente Salvador Allende: “Esta noche debemos celebrar y lo haremos con tranquilidad. Los invito que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada”, expresó, tal cual lo hizo en el triunfo de Allende en septiembre de 1970.

“El trabajo que tenemos por delante es enorme y nos vamos a necesitar todos y todas, tenemos que seguir siendo uno. Así lo haremos gobernando con todas las personas, abriendo puertas y tendiendo puentes. Iremos paso a paso, construyendo la patria justa, día a día”, agregó.