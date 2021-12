Gabriel Boric y posible reunión virtual con Franco Parisi: "Lo estamos conversando"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad afirmó que aún no lo tienen definido, por lo que aún se encuentran en conversación. De llegar a concretarse el encuentro, se llevaría a cabo este viernes.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue el primer invitado a "Las caras de La Moneda", espacio de conversación conducido por Don Francisco donde el diputado contó detalles de su trayectoria en la política de cara a la segunda vuelta presidencial.

El ex candidato Franco Parisi realiza su programa "Bad Boys", espacio que comparte con integrantes del Partido de la Gente (PDG), y en el que hablan de la contingencia nacional.

En el capítulo de este domingo estuvo invitado el republicano José Antonio Kast, donde compartió su postura ante diversos ámbitos de su programa de gobierno. Ante esto, Don Francisco le preguntó a Boric si se reunirá con él, a lo que el diputado primero contextualizó el fenómeno de las redes sociales. "Hay que entender que el espacio virtual es un territorio como un barrio o una comuna. Cuando una persona hace su campaña por redes sociales y consigue el apoyo de 900 mil personas, hay algo ahí que tenemos que entender", dijo.

Sobre Franco Parisi, Boric aseveró que "yo por los votos jamás voy a insultar a todas las mujeres que han sufrido por padres irresponsables que no pagan la pensión. En ese sentido, no como dijo el otro candidato, acá no hay algo que aclarar, hay algo que cumplir. Por lo tanto, no voy a cambiar mis principios".

Después de sus palabras, Don Francisco le volvió a consultar sobre si se reunirá con Franco Parisi, a lo que el candidato al sillón presidencial respondió "lo estamos conversando, es algo que no lo tenemos definido" . Aún así, aseguró que de ser posible el encuentro, se llevaría a cabo este viernes.

