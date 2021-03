Gobierno acusa "chantaje de la oposición" por condicionar apoyo a postergación de elecciones

Ministros Bellolio y Ossa explicaron los ejes del proyecto que busca postergar las elecciones del 10 y 11 de abril para mediados de mayo. Parte de la propuesta implica suspender la campaña y la franja, y mantener el padrón electoral sin cambios.

Tras un consejo de gabinete en La Moneda, el vocero Jaime Bellolio acusó "chantaje de la oposición" al condicionar el respaldo a la reforma constitucional para postergar cinco semanas las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril.

"Lamentamos profundamente que desde la oposición haya quienes digan 'mire nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueban todo este paquete de otras medidas', ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos", declaró

Bellolio dijo esperar un respaldo "unánime" del Congreso a la anunciada reforma constitucional para realizar la elección en mayo.

En este sentido, dijo que desde el gobierno "estamos seguros de que en mayo vamos a estar en una mejor situación. Le pedimos al Congreso que apruebe el paquete de medidas económicas, que es contundente, y ojalá que lleguemos a buen acuerdo para modificar las elecciones y tenerlas de forma segura".

Y explicó que "podemos prever que para el día de la elección en mayo debiesen haber 9,3 millones de personas al menos con una dosis de la vacuna y 7,4 millones de personas con dos dosis".

Proyecto contempla suspender campañas

Respecto de la tramitación del proyecto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, detalló que el texto "va a ingresar por la Cámara de Diputados y esperamos que sea despachada a ley el día jueves".

En cuanto a las campañas ya en curso, detalló que parte de la propuesta implica suspender la campaña y la franja, y mantener el padrón electoral previsto para abril.

"Vamos a proponer que la campaña se suspenda por un determinado tiempo y junto con su suspensión la propaganda no podrá ser emitida en ninguna de sus dimensiones salvo aquella propaganda física que se encuentre al momento de la promulgación de la reforma constitucional ya instalada en lugares privados", detalló.