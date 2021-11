Gobierno defiende a Paula Daza tras críticas por llegada al comando de Kast: "¿Tienen pánico acaso?"

Desde el Ejecutivo defendieron el permiso temporal que solicitó la subsecretaria de Salud Pública para integrarse al comando de José Antonio Kast, lo que fue criticado por la oposición, que incluso advirtió que recurrirá a la Contraloría.

El Gobierno de Chile, a través de su vocero Jaime Bellolio, defendió el permiso sin goce de sueldo que solicitó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para integrarse al comando del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast .

Bellolio aseguró que la solicitud de Daza se ajusta a la legalidad y rechazó las críticas que han llegado de parte de la oposición, desde donde dijeron que la autoridad de salud debía renunciar a su cargo, e incluso el diputado socialista Leonardo Soto dijo que recurriría a la Contraloría para que se fiscalice esta situación.

“Lamento profundamente que el diputado y otras personas de izquierda estén atacando a la subsecretaria por dar una opinión que tiene como ciudadana. ¿Por qué quieren cancelar a otra persona que piensa distinto a ellos? ¿Por qué no pueden soportar que haya una persona que no tenga las mismas visiones políticas que ellos?”, dijo Bellolio.

“La subsecretaria Daza es una persona ajena a la política, es por lejos la mejor subsecretaria evaluada hoy en Chile, es por eso que presentan esto que saben que no tiene ningún sentido. ¿Por qué hacen eso? ¿Tienen pánico, acaso? ”, agregó.

Desde la oposición han citado un instructivo de la Contraloría que les ordena a todas las autoridades públicas tener prescindencia política, es decir, no manifestarse a favor o en contra de opciones durante campañas electorales, y Daza no dejará su cargo de forma definitiva , por lo que seguirá siendo una funcionaria pública.

Sin embargo, el vocero de gobierno insistió que el permiso solicitado cumple con los márgenes de la legalidad.

“Cuando la subsecretaria Daza dice que se toma tres semanas sin goce de sueldo, por definición no hay recursos públicos, y por definición no está en horario de trabajo. Sabiendo que es absurdo esta presentación a Contraloría. Lo hacen porque tienen pánico, porque no les gusta que Paula Daza, en su sentido de responsabilidad, pueda traspasar su calma, su conocimiento, a un próximo gobierno”, insistió Bellolio.

“Si el diputado quiere ir a la Contraloría, le va a ir mal de nuevo. Porque aquí no hay nada equivocado, ella toma tres semanas sin goce de sueldo y, por definición, no hay uso de recursos públicos y ella estará, obviamente, en horario libre. Hace esto en un intento de dañar la imagen de Paula Daza”, añadió.