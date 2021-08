"Hay mano negra": Los descargos de Lorenzini luego que el Servel rechazara su candidatura

A través de una transmisión en vivo, el integrante de Felices y Forrados acusó que no había recibido ninguna notificación oficial y afirmó que apelarán a la decisión ante el Tricel.

El candidato presidencial Gino Lorenzini dio a conocer sus descargos luego que el Servicio Electoral (Servel) rechazara su candidatura.

La institución dio a conocer esta tarde que impugnó dos candidaturas: la de Diego Ancalao por no presentar la cantidad suficiente de patrocinios, y la de Lorenzini por estimar que estaba afiliado a un partido político en el plazo que debería haber inscrito su candidatura como independiente.

Agencia Uno Lee También > Servel recurrirá a la Fiscalía: Ancalao habría presentado 23 mil firmas ante notario que está muerto

A través de una transmisión en vivo por la cuenta de Felices y Forrados, Lorenzini afirmó que "nos acabamos de enterar por la prensa que el Servel ha rechazado nuestra candidatura independiente porque, según cuatro consejeros, yo estoy afiliado a un partido político".

"Nosotros respetamos el Estado de Derecho, pero solicitamos al Servel que nos envíen los motivos. Porque lo justo es respetar el debido proceso y que me llegue a un mail y no enterarme por la prensa", sentenció.