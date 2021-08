Servel recurrirá a la Fiscalía: Ancalao habría presentado 23 mil firmas ante notario que está muerto

El Servicio Electoral rechazó la candidatura presidencial Diego Ancalao apoyado por La Lista del Pueblo y anunciaron que presentarán una denuncia al Ministerio Público para que investiguen estos hechos, que podrían tener carácter de delito.

El Servicio Electoral (Servel) anunció, este jueves, que rechazó la candidatura presidencial de Diego Ancalao, quien es apoyado por la Lista del Pueblo, por no cumplir con los más de 33 mil patrocinios requeridos ante el Servel para ser candidato.

Desde el organismo detallaron, a través de un comunicado, que la candidatura de Ancalao presentó 12.316 patrocinios válidos mediante firma electrónica en el sitio web del Servel, y otros 23.161 respaldos físicos.

Precisamente 23.135 de estas firmas físicas aparecen oficializadas ante el notario Patricio Zaldívar Mackenna los últimos peses, pese a que Zaldívar murió en febrero de este 2021 y su notaría dejó de funcionar en 2018 .

De esta manera, el candidato de la Lista del Pueblo no podrá competir en primera vuelta, e incluso desde el Consejo Directivo del Servicio Electoral informaron que denunciarán este hecho ante el Ministerio Público para determinar si puede revestir un delito, contenido en la ley electoral y el Código Penal.

Ancalao, quien se habría convertido en el primer candidato presidencial mapuche, se refirió a su marginación de la primera vuelta, aunque no precisamente de la acusación que realizó el Servel por la notaría de Zaldívar, y dijo que presentarían un requerimiento ante el organismo.

“Vamos a presentar un requerimiento al Tribunal Electoral porque el día de mi inscripción a la candidatura presidencial, el Servel me bajó, de manera extraña, de la nómina de patrocinios. Luego del reclamo que se hizo, se demoró una hora y 45 minutos en volver a ingresar mi nombre a la lista donde la gente me podía patrocinar”, dijo Ancalao.

“Yo no sé si esto tendrá que ver o no con que yo sea el primer candidato mapuche a la presidencia (…) Siempre hemos tenido claro que hay un descuento de firmas entre un 10 a un 15 por ciento, por lo tanto, no entiendo por qué se transforma esto en una especie de show cuando lo que tienen que hacer aquí es cumplir los procedimientos”, añadió.