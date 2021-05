Heraldo Muñoz descarta veto a Ximena Rincón y la DC: “De ninguna manera (...) es un proceso abierto”

El hasta este miércoles candidato presidencial del PPD le entregó su apoyo a la candidata socialista Paula Narváez, tras el fracaso del bloque en las elecciones a la Convención Constitucional de este fin de semana, y descartó haber vetado a la Democracia Cristiana.

El ex ministro de Estado, Heraldo Muñoz oficializó, este miércoles, que no será candidato presidencial del PPD para las elecciones presidenciales, luego del fracaso de la ex Concertación en los comicios del pasado fin de semana, cuando se conformó la Convención Constitucional.

En una conferencia de prensa en la sede del Partido Socialista (PS), Muñoz le entregó su respaldo a la precandidata de aquel conglomerado, Paula Nárvaez, y descartó haber vetado a la Democracia Cristiana (DC) y a su ex precandidata Ximena Rincón, como acusó la senadora.

"De ninguna manera nosotros vetaríamos a nadie en un proceso abierto, donde cada partido tiene su soberanía para elegir quienes son sus candidatos y candidatas", respondió Muñoz a esta acusación.

Minutos antes, la senadora Rincón envió una carta a la Junta Nacional de la DC, acusando que tanto el Partido Socialista como el PPD, habían pedido que depusiera su candidatura en pos de unas primarias unitarias.

"Esta mañana me ha llamado la presidenta del partido, la estimada camarada Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con la DC era que yo depusiera mi candidatura presidencial", aseguró Rincón.

Rincón, quien había sido electa en una primaria interna del partido decidió no ser candidata presidencial, mientras que Muñoz se cuadró tras la candidata del PS Paula Narváez, quien espera enfrentarse en primarias con los candidatos del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, y del Frente Amplio, Gabriel Boric.

Apoyo a Narváez

Muñoz aseguró que siempre había estado por la unidad de toda la oposición, pero enfatizó en que deben haber mínimos programáticos entre las partes y que no solo sea una primaria de rostros, haciendo alusión al PC y el FA.

“Cuando, en mi caso, me importa el honor, el carácter, he tomado una decisión personal, no la ha tomado mi partido. Mi partido me apoyó. Estoy aquí para expresar mi apoyo a Paula Narváez, como la candidata del socialismo democrático”, expresó Muñoz.

"Paula, cuentas con todo nuestro apoyo, un apoyo entusiasta y decidido, para conformar una alternativa real de gobierno. Con cambios estructurales, con justicia social, pero con responsabilidad frente a todas y todos los ciudadanos. El desafío es ese: cambios estructurales y responsabilidad", añadió.

Muñoz ganó unas primarias internas en el PPD ante Francisco Vidal y Jorge Tarud, sin embargo, los malos resultados en las elecciones municipales y a la Convención Constitucional, hizo replantearse a toda la ex Concertación sus precandidaturas presidenciales.

Pese a que desde el mismo PPD habían descartado nuevas alianzas con el PC y el Frente Amplio antes de este fin de semana, los resultados de los comicios, en los que salió fortalecido el bloque de Boric y Jadue, cambiaron el panorama.