J. M. Insulza: "Hacer un juicio sobre la candidatura de Paula Narváez es demasiado prematuro"

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se refirió a la postura por parte del PPD sobre cerrar la puerta a realizar una primaria amplia en la Oposición.

En conversación con T13 Noche, el senador y ex secretario general de la OEA, aseguró que "se han hecho todos los esfuerzos del caso, la verdad es que no ha habido acuerdo. Yo creo que va a haber una primaria de la Unidad Constituyente, como es lo que se había acordado hace varios meses".

Al respecto, Insulza asegura que no realizar una primaria amplia "afecta las posibilidades de la centroizquierda" y que "sería mejor tener un candidato único".

Respecto a crear "compromisos" de apoyo en segunda vuelta, el senador PS indicó que "en la política no existen los cheques en blanco, no se pueden dar cheques en blanco" y que "hacer acuerdos que se cumplirán en 4-5 meses más, no me parece razonable".

Candidatura de Paula Narváez:

Respecto a las pretenciones presidenciales de Paula Narváez, y a su posición en las encuestas, Insulza señaló que la ex ministra vocero de gobierno de Michelle Bachelet lleva tres meses de acción política, los cuales ha usado para dialogar con la gente y muchos grupos.

"Nosotros esperamos que cuando ya comience la carrera en serio pueda nuestra candidata realmente subir en las encuestas como ha subido dentro en el partido (...) Hacer un juicio sobre la candidatura de Paula Narváez todavía es demasiado prematuro", aseguró.

Insulza considera además que su proclamación como candidata fue muy anticipada: "Yo era partidario de proclamarla bastante después de lo que se proclamó, que primero teníamos que haber hecho algún trabajo previo mayor. Sigo pensando que eso era lo que convenía. Creo que el despliegue de su candidatura va a venir después de las elecciones de los próximos días".

