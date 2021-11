Izkia Siches y asistencia de Gabriel Boric a junta DC: "Yo feliz lo voy a acompañar"

"Hay que buscar todos los votos, hasta los de José Antonio Kast", afirmó Siches, uno de los últimos fichajes del candidato de Apruebo Dignidad, en conversación con Tele13 Radio.

La ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, contó que este viernes se reunirá con el candidato presidencial Gabriel Boric (Convergencia Social) y aseguró que se deben ir a buscar todos los votos para la segunda vuelta del 19 de diciembre.

"Hay que buscar todos los votos, hasta los de José Antonio Kast", afirmó en conversación con Tele13 Radio.

Consultada sobre la posible presencia del candidato de Apruebo Dignidad en la junta de la Democracia Cristiana que se realizará este domingo, Siches se comprometió a acompañarlo.

"Yo feliz lo voy a acompañar , he trabajado con la Democracia Cristiana dentro del Colegio Médico (...) He podido trabajar siempre con ellos desde el ámbito sanitario. En un eventual gobierno siempre los he considerado como un factor importantísimo en materia de salud", aseveró.

"Le tengo todo el respeto a Carmen Frei, hemos estado en contacto en el pasado y creo que ella, junto a muchos demócrata cristianos que están participando de este espacio, pueden también dar una discusión profunda", aseguró.

Instagram Lee También > Gustavo Gatica anuncia su apoyo a candidatura de Boric: "Manifiesto mi disposición a contribuir"

La presidenta de la DC, Carmen Frei, se reunió esta semana con Boric donde le entregó su apoyo además de señalar que le propondría a su partido ponerse a disposición del diputado.

"Donde me pidan participar voy a estar"

La doctora Siches comentó que fue muy difícil tomar la decisión de dejar la presidencial del Colegio Médico. "Tenía la sensación que tenía que hacer algo más, pero no lo podía hacer en mi rol institucional. Renunciar eran palabras mayores", contó.

"El día domingo, cuando me subí al escenario, fue muy difícil tomar esa decisión y ahí eran los primeros brotes que quizás tenía que hacer algo más activo", afirmó Siches.

Sobre su trabajo al interior de la campaña de Boric, Siches fue enfática: "Me pongo donde me manden, voy a ser muy disciplinada así que espero poder contribuir a la campaña donde también los equipos estratégicos crean que soy más útil. Yo tengo mi propuesta personal y es la que quiero conversar con el candidato y ahí lograr un mix. Donde me pidan participar voy a estar participando".

"Me veo escuchando a las personas que no se habían sentido atraídas con este proyecto. Estoy pensando en visitar algunas regiones, ir a conversar... particularmente yo tengo un lazo con el norte. Mi mamá es de Calama, yo nací en Arica", recordó.