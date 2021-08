J. A. Kast dice que Sichel “va a tener que explicar” candidaturas polémicas de Chile Vamos

Candidato presidencial del Partido Republicano emplazó al abanderado de Chile Vamos tras la controversia surgida luego que el bloque oficialista respaldara la postulación al Senado del ex alcalde de Coquimbo Pedro Velásquez y de parlamentarios que respaldaron los retiros de fondos de pensiones.

La lista parlamentaria que presentó Chile Vamos amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para el candidato presidencial del bloque, Sebastián Sichel. En el propio comando del exministro de Desarrollo Social admiten su incomodidad con varios nombres que aparecieron en la nómina.

Uno de ellos es Pedro Velásquez, exalcalde de Coquimbo condenado en 2007 por fraude al fisco y quien hoy es diputado independiente, aunque elegido con el apoyo del Frente Regionalista Verde Social, aliado del PC. Otro es el actual diputado RN Leonidas Romero, quien hace una semana había dicho que no votaría por Sichel y que, de hecho, esperaba que no ganara la elección, asumiendo incluso que por sus dichos sería impedido de presentarse a la reelección. Y por si fuera poco, también surgen los nombres de otros parlamentarios oficialistas que respaldaron los retiros de fondos previsionales, pese a que el propio abanderado del bloque había señalado que él no respaldaría la reelección de dichos legisladores.

Agencia Uno Lee También > Diputado regionalista verde y ex DC Pedro Velásquez postula al Senado con cupo de Chile Podemos Más

La situación ha generado tensiones en el oficialismo y también gatilló la crítica del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, competidor directo de Sichel frente al electorado de derecha.

“Es evidente la contradicción entre lo que se dice en algunos medios y lo que se hace en la práctica”, señaló este martes Kast en alusión a la situación de Velásquez y de los parlamentarios que apoyaron los retiros del 10%. .

“Es importante ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Aquí hay una contradicción”, subrayó el exdiputado, quien aseguró que Sichel deberá dar explicaciones por la confección de la lista de Chile Vamos.