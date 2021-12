"Jorge me llamó": Gabriel Boric revela conversación con Sharp tras su distanciamiento

El candidato presidencial sinceró que conversó con el alcalde de Valparaíso el sábado antes de la primera vuelta y aseguró que "tuvimos una buena conversa".

Durante su participación en Las caras de La Moneda , el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a su relación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Boric y Sharp eran amigos, pero luego desde hace un par de años, ambos se distanciaron por motivos políticos.

Respecto a este punto, Boric indicó que "voy a contar una infidencia. Jorge me llamó el sábado antes de la elección. Yo estaba en Punta Arenas. Y me llamó y tuvimos una buena conversa . No conversábamos largo hace mucho tiempo".

"Tuvimos una diferencia muy grande a propósito del acuerdo del 15 de noviembre en donde yo defendí que era importante -gracias a la movilización de la gente- abrir un camino institucional para poder tener una nueva Constitución que tanto nos había costado", acotó.

Del mismo modo, recalcó que "él, por diferentes motivos que respeto, estuvo en desacuerdo. De ahí nos fuimos distanciando cada vez más".

A su vez afirmó que, luego de la conversación que tuvieron, "yo diría que se construyó un puente, porque efectivamente hemos estado distanciados con Jorge (...) Y yo creo que ese puente, que hoy día puede ser colgante y movedizo, pronto lo vamos a convertir en uno de cemento firme para que podamos ir y volver".