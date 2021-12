José Antonio Kast sobre Boric en cierre de campaña: "No es una mala persona, pero tiene malas ideas"

"He conocido la violencia de la izquierda", aseguró el candidato del Partido Republicano en su discurso.

Este jueves 16 de diciembre fue el cierre de las campañas de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 19 de diciembre.

En su discurso final, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, prometió a sus seguidores la recuperación de la paz, el orden y la dignidad.

En este contexto, enfatizó en el actuar de algunos seguidores de Boric, cuestionando sus agresiones.

"He sido víctima de violencia física, verbal, virtual. He conocido la violencia de la izquierda. Me han golpeado, sí, pero aquí estamos. Me han insultado, sí, pero aquí estamos. Me han escupido, sí, pero aquí estamos", comenzó señalando.

"Lo más violento son las mentiras, las falsas verdades, las caricaturas que han levantado desde el Partido Comunista a esa izquierda intolerante", añadió.

Luego, el candidato a La Moneda precisó que Gabriel Boric es una buena persona, pero sus ideales no lo son.

"Gabriel Boric no es una mala persona, no lo es, pero tiene malas ideas , tiene mala compañía", aseveró.

Finalmente, Kast remarcó que Boric es el candidato del Comunismo, partido que "engaña" y "comparte falsas noticias".