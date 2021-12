Kast niega reunión con Parisi en Estados Unidos: "No me he juntado con él"

El candidato del Partido Republicano se refirió además a las críticas por sus dichos sobre el no pago de la pensión alimenticia del ex candidato del Partido de la Gente.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al inicio de las campañas para el balotaje del 19 de diciembre contra Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y a su posible contacto con Franco Parisi.

Primero, el abanderado republicano se refirió a la entrevista previa del candidato de Apruebo Dignidad en Mesa Central: "estaba escuchando a la persona que entrevistaron antes y pensé que estaban entrevistando al representante de José Antonio Kast. Después descubrí que era Boric. Debiera haber un debate entre Boric de la primera vuelta y de la segunda vuelta para ver quién es quién".

🔴 José Antonio Kast: "Estaba escuchando a la persona que entrevistaron antes y pensé que estaban entrevistando al representante de Kast. Después descubrí que era Boric".



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/zH2hdXqMKF December 5, 2021

“ Gabriel no andes arrancando , no escapes de todas las situaciones que parece ser que te incomodan. Te invito a que nos sentemos donde tú quieras. Debatamos para que la gente pueda ver tú propuesta y mi propuesta cara a cara”, agregó.

T13 Lee También > Boric pone en duda su participación en programa de Parisi: "Lo estamos evaluando"

En este sentido, se refirió a la publicación de La Red de su supuesto encuentro con Franco Parisi durante su paso por Estados Unidos, mencionando que “no sé de dónde lo habrán sacado, de 31 minutos, el Jappening con Já. Hoy día me voy a juntar en zoom en un programa con Parisi”.

🔴 José Antonio Kast y presuntas reuniones con Franco Parisi: “No sé de dónde lo habrán sacado, de 31 minutos, el Jappening con ja. Hoy día me voy a juntar en zoom en un programa con Parisi”.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/XmmP0dVCWS — T13 (@T13) December 5, 2021

En este sentido respondió a los rumores, diciendo que “ no me he juntado con Parisi ”.

Pensión alimenticia de Parisi

Durante la semana Kast aseguró que habían cometido un error en su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, ratificando su apoyo a la cartera, pero fue emplazado el pasado viernes luego de que dijera “seguro de que él (Parisi) no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no”.

" Lo de Franco Parisi está en sede judicial . Lo que decida la sede judicial es lo que va a tener que pagar, más allá del monto”, respondió el candidato.

En esta línea indicó que “cuando se hace la liquidación, las partes todavía pueden hacer presentaciones. Cuando el tribunal determine que esto ya no acepta cambios él va a tener que pagar”.

🔴 Kast sobre pensión alimenticia de Parisi: “Cuando se hace la liquidación, las partes todavía pueden hacer presentaciones. Cuando el tribunal determine que esto ya no acepta cambios, él va a tener que pagar”.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/nQnpYzHC1X December 5, 2021

Respecto a dichas críticas por su cambio de versión en temas de la mujer, pidió que “veamos quienes son los críticos, es toda la línea de Gabriel Boric de izquierda que se han dedicado a subir noticias falsas . Yo no digo que sea Boric, pero las personas que tiene detrás, sobre todo las sobre toda la gente del Partido Comunista que lo apoya, basan su estilo de hacer política en la violencia física, verbal y virtual”.

Reforma Tributaria

En entrevista con Mesa Central, José Antonio Kast se refirió a su propuesta de Reforma Tributaria, específicamente de la baja de impuestos, asegurando que van a racionalizar el plan económico.

“Tenemos que ir paulatinamente siempre avanzando en la baja de la carga tributaria, pero en la manera de lo posible”, mencionó.

En esta línea explicó que desde su comando apuntan a “un Estado más pequeño, más austero, va a dejar más recursos para ese brazo social. Achicar el gasto político, agrandar el gasto social”.