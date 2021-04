"La comparo con Trump": Beatriz Sánchez dispara contra Pamela Jiles y desata pugna en redes sociales

Ex abanderada del Frente Amplio sostuvo que no era partidaría de realizar primarias en conjunto con la diputada del Partido Humanista.

"Fue un error propiciar el liderazgo de Pamela Jiles".

Esta fue una de las frases que usó la noche de este domingo la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para referirse a la diputada Pamela Jiles (PH), quien alguna vez fue parte de la coalición de izquierda y que hoy levanta una candidatura presidencial que obtiene buenos réditos en las encuestas de opinión pública.

Sánchez -quien hoy es candidata a constituyente en el distrito 12, misma zona por la que es diputada Jiles- cuestionó en "Tolerancia Cero", de CNN Chile, el perfil de la parlamentaria, señalando que no está dispuesta a votar por ella y que no debería participar de una primaria presidencial en conjunto con el Frente Amplio.

"Yo no haría primarias con Pamela Jiles, porque creo que es un liderazgo personal, no hay una construcción política atrás, no hay un proyecto de futuro país, no hay un proyecto colectivo que es a lo que mí me entusiasma de la política", aseguró Sánchez. "Es un tipo de liderazgo que comparo mucho con el tipo de liderazgo de (Donald) Trump", sentenció luego. ​

Agencia Uno

Sus dichos fueron rápidamente rebatidos por Jiles. "Distrito 12, nietit@s, está claro x quién NO VOTAR. Esta mujer @labeasanchez está en contra de mi pueblo q sufre. Se manifestó contra el estallido, apoya leyes represivas q tienen a nuestros cabros presos, está contra los retiros, responde con cantinfleo y miente sobre La Abuela", escribió en su cuenta de Twitter.

La controversia no terminó ahí. A los minutos, el diputado de RD Giorgio Jackson defendió por la misma red social a Sánchez.

El mensaje de Jackson también fue respondido por Jiles.