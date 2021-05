Lavín responde a Jadue por alusión a la dictadura: "Lo importante no es de dónde uno viene"

El candidato de la UDI le bajó el perfil a su apoyo a la dictadura, luego que el candidato del Partido Comunista le recordara su pasado, en medio de la discusión por el indulto a los presos en el marco del estallido social.

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, le respondió al candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, quien le recordó su pasado apoyando la dictadura de Augusto Pinochet, en medio de la discusión por otorgar un indulto a las personas que están presas por delitos relacionados al estallido social.

“Lo importante no es de donde uno viene, lo importante es hacia donde uno va”, dijo Lavín.

El alcalde Jadue había respondido el miércoles a unos cuestionamientos del candidato de la UDI por su intención de otorgarle la libertad a “los presos de la revuelta”, que lo calificó de estar “del lado de los que saquearon”.

"Voy partir lamentando las declaraciones del candidato de la extrema derecha porque (pensé que) él, que estuvo del lado de la dictadura, del lado de los que mataban por pensar distinto, iba a tener un poco más de humildad", dijo Jadue.

"Para Lavín, el editor de El Mercurio cuando El Mercurio encubría los crímenes de la dictadura, debe ser esto muy justo, para mí no. Además, que él no entiende la dimensión de la crisis e insiste en criminalizar las protestas sociales, yo no estoy de acuerdo con eso, la protesta social es un derecho", agregó.

Lavín le bajó el perfil a estas palabras de Jadue e hizo énfasis en sus diferencias con el candidato presidencial del PC, con quien en su etapa como alcaldes trabajaron juntos.

“Una cosa es ser alcalde y otra cosa es un proyecto es ser Presidente de la República, y aquí obviamente tenemos diferencias, y la primera surgió en el hecho que él quiere indultar a las personas que pusieron bombas molotov, saquearon locales comerciales en la zona de Plaza Italia, que están detenidos hoy en prisión preventiva”, explicó Lavín.

“Obviamente que no, cómo vamos a indultar a esas personas. Tú estás del lado de la violencia o del lado de las víctimas y yo quiero estar del lado de las víctimas”, añadió.