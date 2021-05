Jadue responde a Lavín por presos en protestas: "Él estuvo del lado de la dictadura"

En entrevista con T13 el candidato presidencial del Partido Comunista cuestionó los dichos del abanderado UDI, quien lo acusó de estar "del lado de los que saquearon" al pedir liberación de los llamados "presos de la revuelta".

Como "el candidato de la extrema derecha" que "estuvo del lado de la dictadura". Así calificó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al abanderado de la UDI, Joaquín Lavín.

Esto luego que en Tele13 Radio el ex alcalde de Las Condes afirmara que el abanderado del PC estaba "del lado de los que saquearon" al pedir la liberación de los denominados "presos de la revuelta", como se conoce a las personas que se mantienen en prisión preventiva tras las protestas del estallido social.

En conversación con T13, Jadue fue enfático: "Voy partir lamentando las declaraciones del candidato de la extrema derecha porque (pensé que) él, que estuvo del lado de la dictadura , del lado de los que mataban por pensar distinto, iba a tener un poco más de humildad".

"Yo lamento que él no entienda la tremenda injusticia que significa que un joven que lleva un año y medio preso y donde no hay pruebas para acusarlo, lo extorsionen para que se auto inculpe para tener una pena baja", agregó.

Y añadió: "Para Lavín, el editor de El Mercurio cuando El Mercurio encubría los crímenes de la dictadura, debe ser esto muy justo, para mi no. Además, que él no entiende la dimensión de la crisis e insiste en criminalizar las protestas sociales, yo no estoy de acuerdo con eso, la protesta social es un derecho".

Consultado directamente por los dichos de Lavín, Jadue replicó que "yo condeno los saqueos y la violencia, pero detesto el uso abusivo de justicia y medidas cautelares que es lo que estamos viendo".

"Yo creo que el candidato de la extrema derecha no logra entender la diferencia entre condenar los saqueos, la violencia, que lo he hecho siempre, pero no prestarme para una utilización abusiva de las medidas cautelares más intensas que tiene el sistema judicial y que no han sido utilizadas para crímenes mucho mucho más graves que los que se le imputan y que no se les ha logrado demostrar a varios de estos jóvenes. Varios de estos jóvenes han sido sobreseídos por inexistencia de delito después de estar más de un año presos gracias a personas como el candidato de la derecha", agregó Jadue.

- ¿Debería ser una condición para el desarrollo de la convención la liberación de los presos de las protestas, como plantean algunos constituyentes?

- Yo nunca he hablado de poner condiciones, pero creo que sería mucho más sano para este país que la discusión constitucional se diera sin prisioneros políticos.

- ¿Pero como condición?

- Yo no he puesto condiciones, si su sector entendiera el nivel de crisis que los dejó en el suelo electoral y políticamente estarían de acuerdo en que la discusión constitucional no debiera darse con prisioneros de la revuelta.

- ¿Hoy se vota el proyecto de indulto, qué espera usted?

- Yo le hago un llamado a todos quienes están hoy en el sistema político a entender el mensaje absolutamente claro de la ciudadanía pero Chile necesita sanar sus heridas. No podemos estar en un país que encarcela la pobreza y protesta pero que él entrega clases de ética y prisiones en sus casas a los que tienen poder como el candidato Lavín. Yo no veo en el sector de la derecha intenciones de encontrarse con nadie más que con su sector en su burbuja.

- ¿Qué tipo de actuaciones deberían liberarse?

- Yo no estoy pidiendo indulto, estoy pidiendo que los casos que llevan un año y procesos que llevan un año y medio terminen".

- Pero, ¿qué pasa con alguien que, por ejemplo, tiró una bomba molotov?

- Es que eso está penado en la justicia y está ahí.

- ¿Bajo qué circunstancias se debiera liberar?

- Son los que están en prisión preventiva y no se les ha demostrado ningún delito y que siguen ahí extorsionados diciéndoles autoinculparse y te mandamos para la casa con una pena baja (...) llevamos un año y medio pero no tenemos penas para condenarte pero si tú te auto inculpas estamos.

Eso me parece inaceptable y eso es lo que yo he conversado con padres de jóvenes que están presos por protestar, algunos de ellos ni siquiera tienen formalizaciones. Genocidas tienen menos medidas cautelares que esto; esto es parte de lo que agotó a Chile.

La salida es política porque el problema es político. Quién tiene responsabilidad de dirigir los destinos de la nación es el Presidente yo espero que él entienda la dimensión de la crisis hace poco lo escuche decir que había entendido el mensaje con humildad yo espero que actúe así.