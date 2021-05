Lavín versus Matthei: la creciente tensión en la UDI y los números que incidirán en la definición

¿De dónde viene la desconfianza de Matthei hacia la mesa de Macaya y Hoffmann? ¿Cómo puede afectar la elección municipal en la decisión UDI sobre quién será su o sus candidatos presidenciales? Aquí, los factores que se analizaron en compleja semana que se vivió en el gremialismo.

En la esquina de avenida Manquehue con Las Hualtatas, en el corazón de Vitacura, este jueves, Evelyn Matthei (UDI) junto a las candidatas Evópoli Camila Merino (alcaldía de esa comuna) y Pauline Kantor (postulante a la Constituyente por el distrito 11) se apostaron para hacer campaña ante las elecciones de este 15 y 16 de mayo.

La propia presidenciable compartió una historia en Instagram con la canción “Independent women” de Destiny’s Child donde las tres mujeres caminaban juntas por el bandejon central de Manquehue.

La escena fue la antesala de la, hasta ahora, última ofensiva de la semana de Matthei en su cruzada de competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos luego de que, durante los últimos días, esa opción se ve cada vez más lejana.

Este viernes, Merino y Kantor fueron parte de un grupo de mujeres de Chile Vamos -Paulina Núñez y Marcela Sabat, de RN; Jacqueline van Rysselberghe, Claudia Nogueira, Nora Cuevas, de la UDI; y también la candidata a la gobernación Metropolitana de Chile Vamos, Catalina Parot (Evópoli)-, que enviaron una carta a El Mercurio apoyando la competición de Matthei. “Tenemos voz, tenemos cabida”, se titulaba la misiva. “No nos parece adecuado dejar a la única mujer del sector fuera de carrera”, recalcaban.

Durante el fin de semana, la exministra había salido públicamente a confirmar que sería precandidata presidencial en la primaria oficialista, planificada para el próximo 18 de julio.

Sin embargo, el anuncio incomodó a la directiva UDI, liderada por Javier Macaya y María José Hoffmann, que este lunes puso freno a las intenciones de Matthei, señalando que no dejarían de ejercer su liderazgo de que sea el consejo general, el próximo 17 de mayo, el que definirá el camino que tomará la UDI en el tema presidencial, sin descartar la opción de que solo Matthei o Joaquín Lavín corran en la primaria.

Apenas Macaya asumió a fines de diciembre en la mesa UDI aclaró que no tomarían una definición presidencial antes de las elecciones municipales y de constituyentes. Por eso, en la franja y propaganda electoral de ahora tanto Lavín como Matthei han aparecido con los candidatos.

Las dos figuras mejor evaluadas de la derecha en los sondeos públicos, en ese sentido, habían apostado, hasta el lunes, por un fair play y al menos ambos se habían mantenido como posibles candidatos. Lavín, eso sí, ya había dado el paso más definitivo en enero pasado cuando declinó repostular en Las Condes; no así Matthei quien, el próximo domingo, probará suerte en las urnas por la reelección de Providencia.

“No nos va a temblar la mano en tomar la mejor decisión”, fue la frase que dijo este lunes la secretaria general UDI en torno a zanjar el tema presidencial al tiempo que lamentó que se haya adelantado el debate luego de los dichos de la edil.

Esa misma frase fue la que molestó a Matthei, quien así lo ha transmitido en las múltiples entrevistas que ha dado esta semana. “No merezco ser tratada como me han tratado”, ha repetido la alcaldesa.

Después vino la ofensiva del propio Lavín, quien pidió a la directiva, a través de una carta, que el candidato único fuese él. “La mejor decisión es que tengamos un solo candidato presidencial”, puntualizó.

Y este viernes, por su parte, en Tele13 radio, Matthei reafirmó sus dichos y subió la tensión en el partido. “Me vienen con una avalancha de que no nos temblará la mano. (…) ¿Hasta cuándo esta dictadura de los partidos?”, señaló la excandidata presidencial, quien también reclamó que no entendía por qué a última hora le cambiaban las reglas del juego, si siempre se asumió que estas primarias de Chile Vamos serían a “cinco bandas”.

No solo eso, con la ofensiva de apelar al “género”, Matthei amplificó una discusión interna al resto de Chile Vamos.

El recelo de Matthei hacia la mesa liderada por Macaya tiene historia. “Que a nadie se le ocurra siquiera tratar de sacar a la única mujer candidata o precandidata en la centroderecha por secretaría”, ya decía Matthei el pasado 3 de febrero.

En su círculo aseguran que por ese entonces avizoraban el escenario que se está dando hoy en la UDI. “La mesa está con Lavín”, decían ya en diciembre pasado. En el círculo de Matthei subrayan dos antecedentes para sostener esa tesis. Macaya fue secretario general del exdiputado Ernesto Silva, quien hoy es una suerte de “generalísimo” de Lavín. Y la actual secretaria general, María José Hoffmann, está casada con el cientista político Gonzalo Muller, miembro histórico del círculo estrecho de Lavín, quien aseguran, ejerce como su jefe de gabinete.

Esas lazos, de hecho, llevaron a Matthei a hacer una alianza con Van Rysselberghe pese a que históricamente no han sido cercanas. De hecho, cuando la senadora asumió en la presidencia, Matthei mostró distancia de su directiva. “Le deseo lo mejor. No soy su amiga”, dijo escuetamente en abril de 2017 al ser consultada por la opinión que le merecía la nueva timonel.

Sin embargo, ahora ambas están en la misma vereda: Van Rysselberghe defendiendo su derecho a competir en las primarias presidenciales. "Llamarí la atencion que dejen afuera a Evelyn de la primaria, seria una competencia del club de Tobby", dijo la senadora este sábado en El Mercurio.

Un riesgo: UDI paralizada frente a RN “con toda la maquinaria”

Con la idea clara de que la alcaldesa no busca dejar fuera a Lavín de la primaria, se van contraponiendo varios argumentos sobre la mesa para tomar una decisión el 17 de mayo, día después de las mega elecciones del 15 y 16 de mayo.

Con 21 de los 26 diputados de la UDI pidiendo la definición de un candidato, lo mismo los presidentes regionales, el consejo general, en ese sentido -y sus 488 miembros-, votaría entonces a favor de llevar solo un candidato a la primaria. Si será Matthei o Lavín está por verse, pero en buena parte de la UDI afirman que está primando el pragmatismo y que entonces elegirían al mejor posicionado hasta ahora: Lavín.

Cercanos a Matthei afirman que ella está llamando uno a uno a los consejeros porque le han “bloqueado” parte de reuniones por Zoom con grupos de ellos.

Más allá de la decisión del consejo general de la UDI -que Matthei ha llamado una “cocina” que no se aguanta en los tiempos actuales-, hay varios análisis sobre la mesa.

El primero: ¿qué tanto influirá el voto del militante UDI en la elección primaria de la derecha? Al respecto, en el equipo de Matthei han recalcado que los 40 mil militantes aproximadamente de la UDI no significarán nada gravitante en una primaria que tendrá como base la participación de la de 2017: 1,5 millón de personas.

La misma Van Rysselberghe lo dijo en el verano en entrevista con T13.CL. “Si en la primaria pasada, donde era bastante predecible que iba a ganar Sebastián Piñera, participaron un millón y medio de personas, en esta primaria, en donde hay candidatos competitivos, van a participar a lo menos un millón y medio, si es que no más. En las elecciones internas de la UDI participan 10 mil personas, se afiliaron 40 mil; entonces, si van todos los militantes a votar a la primaria y además lleven todos a cuatro personas a votar, bueno, serían 200 mil. Esa cantidad, en un universo de un millón y medio o más, me parece que el voto UDI no se dispersa, porque no es tan gravitante”, señaló la expresidenta UDI.

Pero este argumento es rebatido desde el equipo de Lavín. No se trata del número de militantes UDI que votan, afirman, sino que con dos candidatos habrá mucho militante y dirigente “inmovilizado” para hacer campaña por uno o por otro, por miedo a “herir sensibilidades” de alguno de ellos.

Y eso, frente a RN, el partido más grande, movilizado -“con toda la maquinaria”- por un solo candidato, podría terminar beneficiando a Mario Desbordes. “Para maximizar las posibilidades de triunfo para tener un partido movilizado y no inmóvil es importante que vayamos con un solo candidato, que puede ser Evelyn o Joaquín Lavín, de manera democrática, con un voto secreto, el consejo general tomará esa decisión y habrá que apoyar con el mismo entusiasmo al que resulte ganador”, dice a T13 el diputado Guillermo Ramírez, cercano a Lavín.

De hecho, la misma carta de mujeres de Chile Vamos le dio argumentos a los “lavinistas” para señalar que esa es la prueba fehaciente que a los demás partidos les conviene que la UDI compita dividida.

El cómo triunfar en la primaria, otro factor

En el equipo de Lavín también miran la primera vuelta. “No es lo mismo llegar a la elección presidencial con un 40% de apoyo en la primaria, que con un 60%”, relevan. Competir en primera vuelta con más fuerza, dicen, ayuda incluso a tener mejores resultados parlamentarios y, además, a asegurar un triunfo en segunda vuelta. No dudan que puedan triunfar ante Matthei, sino cómo pueden triunfar.

Segundo: la noche del 16 de mayo también será crucial. El mismo Macaya reconoció este lunes que el 17 de mayo habrá “otros insumos” sobre la mesa para tomar una decisión presidencial. ¿Cuáles son esos? Por un lado, el resultado de la propia Matthei en Providencia y, por otro, los votos que alcance la candidata de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), quien reemplazó a Lavín en ese cupo para competir.

La expectación es alta, incluso hay sondeos en mano. Parlamentarios UDI dicen que han recibido malos resultados de Peñaloza, mientras otros lo desmienten. Si Matthei llega a tener un mal desempeño electoral en la municipal, afirman, la alcaldesa ni siquiera esperaría al consejo general: daría un paso al costado en la carrera presidencial.