Los cálculos de la derecha tras el portazo de Boric a Parisi y las señales de Kast al PDG

¿El electorado ya asimila que el economista líder del Partido de la Gente entrega un respaldo al menos implícito al republicano? La ausencia del frenteamplista en el programa Bad Boys deja a Kast más cercano al PDG, quien, por lo demás, ha evitado criticar a la colectividad por supuestas irregularidades de financiamiento de campañas. Aquí las miradas del sector a nueve días del balotaje.

Fue el miércoles por la noche cuando el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, manifestó -en TVN- que no asistiría al programa “Bad Boys”, de Franco Parisi -que se transmite por YouTube-, a raíz de la deuda de pensión alimentaria que el exbanderado mantiene con sus hijos que viven en Chile.

“Queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile -como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones)-, por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer”.

Al día siguiente, así, el candidato del Frente Social Cristiano y Chile Vamos, José Antonio Kast, criticó la decisión de Gabriel Boric y lo adosó a otras ausencias a debates. “Cuando uno se compromete a algo debe cumplirlo, más como candidato presidencial. Lamento la actitud de Gabriel, la cual es reiterativa, porque no es solamente respecto de este programa sino que en distintas instancias que no ha querido asistir”, dijo este jueves, en alusión a las propias declaraciones de la semana pasada de Boric, quien había manifestado su apertura a dialogar con Parisi.

“¿Cree que le beneficiará la ausencia de Boric al programa de Parisi?”, fue uno de los requerimientos a Kast la jornada del jueves luego de este episodio. “No creo que sea una correlación directa, pero claramente ningunear a cerca de un millón de chilenos que optaron por Franco Parisi no es el camino”, respondió el exdiputado.

Más allá de la respuesta de Kast, en todo caso, ya hay cálculos en el sector. “Hoy el votante relaciona a Kast con Parisi más que con Boric”, dice a T13.CL el diputado de la UDI Jorge Alessandri, haciendo eco de la sensación que se ha instalado en buena parte del sector: que la ausencia de Boric en el programa Bad Boys provocaría que el electorado asimile que hay al menos un respaldo implícito de Parisi a Kast.

En el mismo análisis coincide el director de Criteria, Cristián Valdivieso: “Está quedando claro que Franco Parisi está con José Antonio Kast, o al menos se puede decir que no está con Gabriel Boric”.

Sobre todo, dicen en la derecha, esta cercanía se ha podido ver en momentos en que, por ejemplo, Kast evitó criticar al Partido De la Gente (PDG) al conocerse eventuales irregularidades en el financiamiento de campañas de la pasada elección parlamentaria. “Aplaudo que el Servel (Servicio Electoral) se ponga más proactivo, porque claramente ha habido situaciones donde deja pasar todo como es por ejemplo la situación de Karina Oliva. (Servel) aprobó todo y si no fuera por una investigación periodística nunca nos habríamos enterado”, dijo Kast y luego remarcó que en el PDG “tendrán que ver cuál es su defensa, pero lo que pedimos al Servel es celeridad”.

Según el diputado RN Tomás Fuentes, “el elector recién está asimilando que hay comunicación entre Parisi y Kast y que pueden llegar a acuerdos y que pueden conversar. Es grave que se den cuenta de que Parisi no tiene relaciones con Boric, por tanto, se traduce en el futuro en un problema de gobernabilidad”.

¿Qué pasa con el voto femenino?

En la coalición oficialista, asimismo, remarcan que la ausencia de Boric en el programa de Parisi igualmente va a terminar repercutiendo de manera negativa en el frenteamplista. “La ofensiva de Parisi es inesperada”, comentan al tiempo que subrayan que Parisi finalmente terminará criticando duramente las ideas del diputado frenteamplista.

De acuerdo a Valdivieso, “está por verse si capitaliza Gabriel Boric con la decisión de no asistir al programa de Parisi. Porque también puede ahuyentar a votantes de Kast. Acá las jugadas son complejas porque la elección se ha ido estrechando”.

Al respecto, hay coincidencia de que el puzle sería distinto si es que Boric se hubiese negado a asistir desde un principio. En TVN, el propio Kast recalcó que hace una semana Parisi tenía el mismo conflicto legal con su deuda de pensión alimenticia.

En ese sentido, Valdivieso comenta que, efectivamente, al retractarse de asistir al programa, “puede leerse como que los está ninguneando, porque ya los había aceptado y ahora no”.

Ex- Ante - Agencia Uno Lee También > ¿A quién favorece la alta tensión en los debates?: Los diálogos más duros Kast-Boric en Archi

“Pese a tener una denuncia por acoso sexual, igual íbamos aceptar su presencia en #BadBoys para que pudiera exponer. Lamentable que haya despreciado hablarle a 1 millón de personas, podría costarle la elección”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter, en tanto, el PDG.

¿Desventajas para Kast? No ven a primera vista, pues con la eliminación del Ministerio de la Mujer -propuesta de la primera vuelta-, dicen, ya había perdido un voto femenino. Aunque, de todas maneras, ha intentado recuperar ese electorado con el anuncio del fortalecimiento de esa cartera.

Valdivieso comenta que quien más apuesta con esta jugada es el propio economista. “Parisi está tirando toda la carne a la parrilla. Si pierde Kast, Parisi va a perder mucho, porque va a haber desgastado su propio electorado, o gran parte de su electorado; si gana Kast probablemente va a cosechar bastante”, sostiene.

¿Existen negociaciones del comando de Kast con Parisi? Desde el equipo lo descartan, pero los parlamentarios de Chile Vamos reconocen haber iniciado acercamientos con sus pares electos del PDG, pero, dicen, “solo para coordinar trabajo futuro del Congreso”.

Con todo, en el sector no desestiman que en los próximos días -previo al balotaje- pueda haber señales más concretas entre acercamientos de los dos “mundos”.