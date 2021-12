Machi Linconao entrega su apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta

La constituyente mapuche estuvo con el candidato de Apruebo Dignidad en una actividad en Pudahuel y entregó su respaldo para el balotaje.

La machi Francisca Linconao, líder mapuche y constituyente por los escaños reservados, entregó su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el diputado se enfrentará al representante del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Linconao acompañó, este jueves, a Boric en un acto de campaña en Pudahuel y anunció su respaldo.

“No más militarización en el Walmapu. Basta ya. Hay mucha gente mapuche que está muriendo por este Presidente, que está manda a sus carabineros y militares. Y por eso yo estoy apoyando a Gabriel Boric para que sea el próximo Presidente”, dijo la machi.

El acto estuvo encabezado por la jefa de campaña, Izkia Siches, y marcó el inicio de la campaña “1 millón de puertas por Boric”, a menos de 20 días de la segunda vuelta presidencial.

El apoyo de Linconao se suma a los gestos que han llegado desde el centro y la centroizquierda del espectro político, donde desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista han llamado a votar por el candidato del Frente Amplio el próximo 19 de diciembre.

Este jueves estuvo marcado también por el regreso al país de José Antonio Kast, quien realizó una breve gira por Estados Unidos para reunirse con líderes políticos y empresariales, y a su vuelta aseguró que Boric había tenido un cambio en su discurso y que incluso se estaba pareciendo a él.

“A mí me sorprende como Gabriel Boric ha ido cambiando de posición. Cada vez se parece más a mí. Estoy sorprendido. Es una cosa curiosa cuando vemos el discurso final de su cierre de campaña y hace un discurso desafiante, casi violento. Ahora ni siquiera me desafía a mí porque no quiere ir a debatir”, dijo Kast.