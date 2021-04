Manuel José Ossandón: “Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial"

El senador aseguró que ya comunicó su intención al interior de Renovación Nacional y que todo dependerá del apoyo que reciba de parte de la ciudadanía, pues "quiero ser un candidato competitivo”.

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón aseguró estar a disposición de asumir una candidatura presidencial de cara a las Elecciones 2021 de noviembre.

Su postura se da luego de conocer que la Corte de Apelaciones de San Miguel no procediera con su desafuero a raíz del proceso judicial que enfrenta por presunto tráfico de influencias en la comuna Pirque.

A la hora de analizar el panorama actual de los candidatos presidenciales, Ossandón apuntó a The Clinic que “más que los porcentajes y las cifras, me gustaría que cada candidato mostrara sus credenciales y que se atrevan a tomar decisiones”.

“Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial. Pero son los electores quienes deciden”, aseguró y confirmó que ya le comunicó su postura a RN, de cara a la inscripción de candidaturas del 18 de julio.

Sobre la figura de Mario Desbordes, actual carta presidencial de RN, apuntó que “cuando el Presidente Piñera asumió este gobierno, me invitó un café y conversamos los dos. Cara a cara. Y de lo que me acuerdo firme es que él me dijo que para la próxima presidencial, los candidatos los iban a elegir la gente, no los partidos. Hoy día, Desbordes es el candidato del partido”.

Y en relación a de qué depende la oficialización de su candidatura, afirmó que depende “del apoyo de la gente, porque quiero ser un candidato competitivo”.