Manuel José Ossandón (RN) sincera su voto para gobernador regional: "Voy a votar por Orrego"

El senador aseguró que "hay que votar por las personas" y considera que el ex Intendente Metropolitano es el mejor nombre para ese cargo.

El senador RN, Manuel José Ossandón, se refirió a las elecciones de este fin de semana, en donde los chilenos deberán elegir constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

En conversación con Radio Pirque, el senador se refirió y dio sus preferencias de candidatos para los comicios, revelando sorpresivamente que -para el cargo de Gobernador Regional- votará por el ex Intendente Metropolitano, Claudio Orrego.

"Me van a pegar (sic) si digo por quien voto (...) yo voy a votar por (Claudio) Orrego, no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace", explicó.

El senador RN aseguró que "hay que votar por las personas" y que ha "hecho un análisis de las personas para el cargo" y considera que el ex alcalde de Peñalolén es la mejor persona.

"El Rojo Edwards es muy amigo mío, le tengo un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política. no me gustan los extremos, los fanatismos (...) no quiero eso, quiero alguien más de centro, más ciudadano", aseguró.

