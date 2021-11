ME-O se molesta con Boric en su minuto final por supuestas risas del diputado

Cuando hacía su última intervención durante el debate, Enríquez-Ominami emplazó a Gabriel Boric, quien habría interrumpido su discurso.

Un tenso momento se vivió durante el cierre del debate presidencial de Anatel de este lunes, cuando el Marco Enríquez-Ominami hacía su discurso de cierre. El candidato del Partido Progresista emplazó a Gabriel Boric, quien lo habría interrumpido durante su última exposición.

ME-O hacía referencia a cada uno de los demás candidatos cuando se despedía de los televidentes y se intentaba diferenciar de ellos cuando paró, aparentemente por una reacción del candidato de Apruebo Dignidad, y lo emplazó.

“Aquí tienen a un candidato que tiene miedo y que miente, a otro que improvisa y que puede ser buena onda pero no tiene un plan. Yo no quiero extremos, quiero seguridad… respete, diputado. Lo primero es respetar mi minuto. No puede reírse mientras uno habla, es el minuto de la democracia, eso es infantil, es poco justo”, dijo Enríquez-Ominami, evidentemente molesto.

“Les pido que pueda partir de nuevo, no corresponde lo que está haciendo, diputado. No se hace y demuestra su nerviosismo. Es que no es correcto lo que acaba de hacer, es injusto para la democracia y por eso no está preparado”, añadió.

Las cámaras de televisión no captaron algún gesto o risa, como acusó ME-O, de parte del diputado Boirc.

Tras el debate, Enríquez-Ominami continuó con su molestia y aseguró que la actitud que tuvo Boric fue una "provocación".

"Este diputado, claramente, no está preparado para ser Presidente de Chile y, menos aún para enfrentar al extremismo de derecha. Esa sonrisa, esa provocación fue injusta e incluso incomodó a los periodistas", expresó.