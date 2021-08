Marco Enríquez-Ominami: "Defenderé mi honra donde sea, no viviré en un país de bárbaros"

En conversación con T13 Noche, el candidato presidencial del PRO señaló estar seguro de que "se ratificará mi inocencia".

En conversación con T13 Noche, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami , se refirió a su recuperación de derechos políticos, como también, a su carrera por llegar a La Moneda.

ME-O, que por cuarta vez es candidato al sillón presidencial, aseguró que tomó la decisión porque "la esperanza de un pueblo está en riesgo (...) el fin de las AFP, la educación pública gratuita, dependen de la Convención Constituyente y eso está en peligro, porque creo que Piñera junto a Sichel pueden confiscar esas esperanzas".

El fundador del PRO añadió además que "Sichel es parte de la descomposición de la Concertación" y que la consulta ciudadana realizada por Unidad Constituyente "es la peor de la historia".

Agencia Uno Lee También > MEO confirma su candidatura presidencial: "Chile tiene que cambiar, lo dijimos hace 10 años"

"No quisieron que estuviera, me dijeron explícitamente Álvaro Elizalde y Carlos Maldonado, porque no podría inscribirme (...) me dijeron que no alcanzaban los plazos y pudimos", aseguró.

"Ustedes fracasaron el sábado, yo no, nosotros no. Cometieron tal error, que no me resigno a que una coalición que hizo tantas cosas -y también tantos pecados- (...) ese pueblo no fue a votar el sábado. No me culpen a mí de que vote menos del 1%", aseguró el fundador del PRO.

Sobre la posibilidad de que su candidatura presidencial pueda ponerse en jaque producto de otras causas judiciales, ME-O señaló estar seguro de que "se ratificará mi inocencia".

"Defenderé mi honra donde sea, no viviré en un país de bárbaros", decretó.

Revisa la entrevista completa a continuación: