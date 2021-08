Martorell critica a Boric por Ancalao: "Es esencial que un candidato tenga convicciones"

La vocera de campaña de Sebastián Sichel afirmó que la falta de reparos del candidato presidencial de Apruebo Dignidad eran una muestra de la "inmadurez" de Boric.

Esta mañana, la vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se refirió a la contingencia política de los últimos días.

La ex subsecretaria de Prevención del Delito realizó un duro emplazamiento a Gabriel Boric por sus dichos sobre el candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.

El Servel rechazó el pasado jueves la candidatura de Ancalao tras detectar más de 23 mil firmas que habían sido validadas ante un notario que había fallecido. Al ser consultado al respecto, Boric señaló que " algo falló, pero no soy quien para juzgar ".

t13 Lee También > Ancalao: "No hemos podido ubicar a las personas encargadas de recolectar las firmas"

Sobre este punto, Martorell afirmó que "es esencial que un candidato a la presidencia tenga convicciones, sean populares o no, y que las podamos conocer. No puede ser que el candidato Boric no sepa o no tenga opinión respecto a lo que ocurrió con Ancalao y con su inscripción, en la que se falsificaron más de 23 mil firmas en una notaría que no existe con un notario que está fallecido".

"Nosotros necesitamos, como chilenos, saber lo que piensa alguien que pretende dirigir el futuro de nuestro país. Lo mismo ocurrió con la Ley Antisaqueos: él la aprobó como diputado y ahora está pidiendo un indulto a quienes saquearon a las pymes y a los emprendedores de nuestro país. ¿Qué clase de convicción es esa?", añadió.

Finalmente, indicó que "los chilenos tenemos derecho a saber cuáles son las opiniones y las convicciones que tiene alguien que pretende liderar nuestro país. El no tenerlas, demuestra claramente la inmadurez que tiene el candidato Boric para enfrentar una presidencia en nuestro país".

Sichel y DDHH: "Ha existido una descontextualización"

Martorell también se refirió a las críticas por las palabras de Sebastián Sichel, quien en una entrevista afirmó que "no por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado que es mantener el orden y controlar la violencia".

"Creo que lo que ha existido es una descontextualización de una entrevista que dio el candidato Sebastián Sichel. Lamentablemente, la coalición del Partido Comunista cree que los derechos humanos se contraponen al derecho a vivir en paz", afirmó la representante de su comando.

Del mismo modo, sostuvo que "en una democracia como la nuestra, se respetan las instituciones. Y el programa de Sebastián Sichel tiene incorporados los derechos humanos en cada una de sus temáticas. Para él, los derechos humanos son absolutamente importantes y se defienden y se respetan".