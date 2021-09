Martorell dice que no le gusta la vocería y que Piñera responde a "un ciclo antiguo de la política"

La portavoz del candidato Sebastián Sichel, en su entrevista más deslenguada, ahondó respecto a la polémica sobre “las experiencias vitales” y “la experiencia laboral”. Ambos aspectos han sido enrostrados a Gabriel Boric para relevar lo que el comando califica como puntos débiles de su historia: solo ha sido diputado, no está titulado y no es padre. Así, recalcó que ella misma no quiere ser madre y que eso no le quita haber vivido otras experiencias. En contraposición, dijo, ha tenido experiencias laborales en todo ámbito -“fui mesera”-, algo esencial para ser Presidente y que el contendor no tiene. “Él dijo que no dio su examen de grado, porque le daba paja. (…) eso es abusar de su privilegio”, afirmó Martorell.

“¿Aquí en el live se pueden decir cosas que no se dicen en la TV, cierto?”. Esa fue una de las frases de Katherine Martorell (RN), vocera de la campaña de Sebastián Sichel, el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, en uno de sus puntos más relajados durante una conversación que sostuvo este martes por la noche en un Live en @lamaquina.medio.

La exsubsecretaria de Prevención del Delito de Sebastián Piñera, en ese sentido, abordó temas personales y políticos, y entregó algunas de sus definiciones.

1. Sebastián Piñera y Sebastián Sichel “tienen un montón de diferencias”

​Katherine Martorell desclasificó la llamada del candidato presidencial ganador de las primarias de Chile Vamos en la que le propuso ser vocera de su campaña. “Yo no entendí muy bien, pero le dije que sí y le dije, bueno, ‘tú sabes que nosotros tenemos un horario, te puedo ayudar el fin de semana’. Como no nos conocíamos tanto, yo no entendí realmente”.

Así, Martorell comentó que, cuando comprendió que la querían de vocera a tiempo completo, inmediatamente dijo que sí. “La verdad es que había estudiado bastante su programa de gobierno y además tenía una muy buena impresión de él”, aseguró.

“(Sebastián Sichel) me dijo algo que para mí fue muy clave -continuó- ‘yo sé que tú crees que podemos hacer la política de otra manera, yo conozco tu trabajo, me gusta mucho la pega que tú has hecho y estoy convencido de que podemos convencer con un proyecto distinto, con una forma distinta de hacer política”.

Desde ese punto de vista, Martorell dijo que en este tiempo ha estado “contenta”. Entonces fue consultada sobre la diferencia entre los dos “Sebastianes”, a propósito del debate que se instaló respecto a que Sichel sería la continuidad de Piñera. “Tienen un montón de diferencias”, dijo. “La forma de hacer política de Sebastian Piñera, del Presidente Piñera, terminó con él. Estamos viendo un cambio de ciclo político con personas que busca representar a otros, pero personas que buscan representar a personas, o sea, con una línea horizontal… trabajar con las personas al centro. El Presidente Piñera tiene una forma que responde a un ciclo antiguo de la política (que no solo se trata de él y que responde a lo vertical)”, explicó.

2. ¿Machismo en el gabinete?

Sin ser consultada respecto a si se declaraba o no “feminista”, Martorell abordó las dificultades -o diferencias- que vivió siendo subsecretaria de Prevención del Delito. De hecho, comentó que no se sentía cómoda cuando le preguntaban que se sentía al ser la primera mujer en ocupar dicho cargo.

“Para las mujeres todo es y sigue siendo más difícil y sobre todo cuando hablamos de seguridad o de temas que históricamente han estado ligado más a hombres. Yo nunca escuché que a un subsecretario le comentaban cómo se vestía”, dijo.

Y luego dio un ejemplo que, comentó, todos pueden observar cuando se dan reuniones. “Acá voy a hablar de la subsecretarias en general que, además, somos todas súper amigas… (…) cuando presentaban decían ‘subsecretario equis y Katy’ o ‘subsecretario, cómo está; Katy, cómo estás’. Entonces uno decía ¿‘por qué a mí no me dice subsecretaria, si tenemos el mismo cargo?’”, comentó.

3. Sus momentos duros en pandemia y la cercanía con Paula Daza

Martorell contó que los momentos más duros de la pandemia fue cuando empezó a ver alrededor del mundo la falta de dignidad en las muertes. Dijo que se obsesionó por dar dignidad a ese momento tan doloroso para las familias. Así también relató que “el momento más duro para mí fue la segunda ola, cuando realmente estábamos en una situación crítica con las camas y se corrieron las elecciones y hubo que tomar decisiones difíciles, reducir los permisos al máximo, se limitó dos semanas de hecho incluso el de bienes esenciales”.

Y continuó: “Tengo momentos con la Paula (Daza), muy de amigas, que decíamos ‘chuta que terrible esta cuestión, qué doloroso, qué fuerte, pero hay que seguir, vamos que se puede”.

4. “No me gusta la vocería”

“Si Sebastián Sichel le dice: ¿Ministerio del interior o vocera de Gobierno?”, fue la pregunta para Martorell. “Yo lo primero que le diría es: tenemos que seguir conquistando corazones con el proyecto político… y después de, ¿sabes qué? Hay una cosa bien divertida, pero no me gusta la vocería en general”.

“¿No te gustaría ser vocera de Sichel?”, le requirieron, a lo que respondió: “Uno es soldado y uno tiene que estar donde mejor pueda contribuir. Pero tú me estás preguntando a mí si me dan dos opciones… a mí la vocería no es algo que me guste mucho”.

Y siguió: “Yo jugaba mucho taca taca con mi papá, me encanta el taca taca, así que a propósito del que me preguntaba del fútbol, sí, me gusta el fútbol, jugaba de defensa cuando jugaba fútbol, pero cuando chica me gustaba mucho jugar taca taca y me encantaba jugar adelante y mi papá me decía ‘para qué juegas adelante si tú juegas bien atrás, y no metes goles cuando estás adelante’. Entonces le decía: porque, papá, quiero jugar adelante, entonces me decía ‘hijita, cuando uno es mejor para algo, tiene que aceptarlo y contribuir’. Uno tiene que saber estar donde pueda contribuir mejor a hacer la pega”.

5. “Me cuesta creer en las encuestas”

Martorell dijo que su apuesta es que Sichel y Gabriel Boric pasan a segunda vuelta, eso sí, tomó distancia de la última encuesta Cadem que muestra a Boric subiendo y a Sichel bajando adhesión.

“Muy honestamente, yo creo que si le creyéramos a la Cadem, yo no estaría en este comando y Gabriel Boric tampoco estaría en su comando, porque la Cadem fue permanesntemente categórica en decir que los candidatos que llegaban a la papeleta eran Daniel Jadue y Joaquín Lavín. (…) Me cuesta creerle a las encuestas, yo me quedo con la sensación de la calle, eso es mucho más fuerte”.

6. La relevancia de la experiencia laboral: “Fui mesera”

“Si yo pienso si a Gabriel Boric le pesa o no tener experiencia, él mismo dijo hace un año que él no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser Presidente. Y yo pienso que sí es importante tener experiencia más allá de haber sido diputado, que es hoy día, que el haber, no sé, quizás haber trabajado, no sé po, yo fui mesera, yo trabajé en un mall, en el mundo privado, trabajé en el mundo público, en municipios; tengo bastante experiencia profesional y creo que sí es importante tenerlo para ser Presidente. Y es importante tenerlo con una mirada de responsabilidad de lo que uno cree y ama a su país”, dijo Martorell al ahondar en la polémica que se dio a raíz del título profesional de Boric.

“Cuando Sebastián -continuó señalando- lo comenta, él lo dice, claro, porque el comentario que hizo Gabriel fue que él no terminó -¿aquí en el live se pueden decir cosas que no se dicen en la TV cierto?- bueno, él dijo que no dio su examen de grado, porque le daba paja. Esa fue la expresión que él utilizó entonces lo que dice Sebastián es ‘si yo no me hubiese titulado, no hubiese tenido ninguna posibilidad de salir adelante’. Gabriel Boric además de ser diputado estudió en el mejor colegio que existe en Magallanes, él tuvo la posibilidad de que le pagaran la carrera… Teniendo esa posibilidad y que te dé lata es abusar de un privilegio”.

7. Sobre experiencias vitales: “Hoy día yo no quiero ser madre”

“Lo de las experiencias vitales fue descontextualizado”, comenzó señalando al ser consultada por el episodio en que Sichel recalcó que Boric no es padre.

“Yo no soy madre y no soy madre por decisión, sin embargo, he tenido muchas experiencias que han sido vitales, por ejemplo, ya lo hemos estado hablando, el tener que enfrentar una pandemia que no había ocurrido en el mundo en 100 años”, respondió Martorell. “¿Cierras las puertas a ser madre?”, le contrapreguntaron, a lo que respondió: “Hoy día yo no quiero ser madre, esa es una decisión que tengo tomada por ahora. Y eso no tiene nada que ver con haber vivido experiencias de vida. Y lo que dijo Sebastián Sichel es que él ha tenido muchas experiencias de vida distintas y que para él haber sido padre ha sido muy importante”.

Más adelante, Martorell reveló que tiene una relación con un hombre hace cuatro años, y que él justamente tiene dos hijos. “A él no le gusta nada el tema de la exposición, pero tiene una paciencia de santo, es súper buen partner, nos reímos mucho, lo pasamos bien”, comentó. Y después remató: “Mi pareja tiene dos hijos, eso es para mí muy importante, somos una familia y la verdad es que en este minuto no me visualizo con hijos míos”.

8. El pool, el bailoteo y las papas fritas

Martorell, en una de sus entrevistas más distendidas, dijo que le encanta jugar pool, hacer el aseo escuchando “música cebollera” y comer papás fritas. “Las papas fritas no las perdono”, dijo.

“Me encanta jugar pool, antes estamos encerrados y ahora lo he vuelto a hacer”, afirmó. Y más adelante comentó: “Me encanta el bailoteo. Ahora no, pero eso no significa que no baile en la casa, que no ponga música. Tengo dos tipos de música: la cebollera, que la uso siempre para limpiar y así me motivo y me pongo a ordenar. Y la carretera también, su perreo intenso y súper bien. Hace bien. Y además bailo arabe, eso lo sabe poca gente, soy descendiente arabe”.