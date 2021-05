Matthei contra “la cocina”: alcaldesa busca evitar que consejo general UDI zanje candidatura única

El objetivo es que el 17 de mayo se termine proclamando a Lavín y Matthei en la instancia partidaria que será el día después de los comicios municipales y de constituyentes. Los próximos 14 días serán clave para que dirigentes con peso del partido hagan mover la aguja en esa dirección: que la gente defina el 18 de julio su presidenciable. ¿Lo logrará?

“Los partidos tienen que actuar de manera correcta, que den confianza a la ciudadanía y lo que entiendo es que la ciudadanía es la que quiere decidir y no un puñado de personas que se arrogue esa decisión”.

Esa fue la respuesta tajante que dio la mañana de este lunes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), ante la pregunta de si tendrá el apoyo o no en el consejo general gremialista del 17 de mayo, en donde la mesa pretende zanjar el camino presidencial de la colectividad.

Sus dichos se dan luego de que el fin de semana diera a conocer, finalmente, su decisión de competir como candidata presidencial en la primaria de Chile Vamos planificada para el 18 de julio.

La exministra se refería también, en La Segunda, a los efectos políticos que ha conllevado, hasta el momento, su decisión. Y sus dichos fueron claros con los pasos que en su equipo piensan delinear: son dos semanas clave, dicen, para lograr que la alcaldesa junto a su par Joaquín Lavín (UDI), puedan competir en la misma primaria de Chile Vamos. Y que, en ningún caso, una “cocina” -el consejo- defina quién es el candidato.

La directiva de la UDI -comandada por los diputados Javier Macaya y María José Hoffmann- desde que asumió, hace unos cuatro meses, ha señalado que busca dar ecuanimidad a Lavín y Matthei para que puedan desplegarse como presidenciables antes de las elecciones municipales y de constituyentes.

Así, decidieron que luego de esos comicios entonces la UDI oficializaría su posición presidencial. Y la fecha ya se acerca: el 17 de mayo, un día después de las elecciones, se llevará a cabo el consejo general de la colectividad donde se pretende zanjar el tema.

La jornada de este lunes, la mesa UDI volvió a señalar que hay dos opciones sobre la mesa: elegir a uno de los dos presidenciables o bien competir con ambos en las primarias.

Sin embargo, la diputada Hoffmann, secretaria general, ha dado otras señales. “La UDI va a tomar la mejor decisión pensando no solo en nuestro partido sino qué es lo mejor para Chile y qué enfrenta de mejor manera a la izquierda en la próxima elección presidencial. Esa va a ser la premisa, que nadie se equivoque, la UDI va a elegir pensando en quién enfrenta mejor al candidato de izquierda que ya sabemos que lo más probable que sea (Pamela) Jiles o (Daniel) Jadue”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

El alcalde Lavín ha afirmado, por su parte, que es el único que puede derrotar a Jiles o a Jadue. La encuesta del Centro de Estudios Públicos revelada el jueves pasado, en esa línea, alertó a la derecha: hizo más real la posibilidad de que Jiles -en primer lugar de evaluación positiva- o Jadue alcancen una Presidencia de la República. Antes, afirman, no se lo creían tanto.

En paralelo, el mismo sondeo fue una buena sorpresa para Matthei, quien aumentó 13 puntos en su evaluación respecto a la encuesta anterior (está en 27%) y lo que más destacan en su círculo: redujo su porcentaje de rechazo de 59% a 43%. “La encuesta CEP no la suele tratar bien”, señalan sus cercanos.

La baja o estancamiento de Lavín -aunque sigue primero en la centroderecha-, dicen, también hizo que su decisión fuera comunicada públicamente.

Una estrategia que “no es contra Lavín”

Ya con la decisión sobre la mesa -Matthei ha dicho, además, que no renunciará para ser candidata presidencial en caso de ser reelecta este 16 de mayo por la alcaldía de Providencia-, se abre el camino para cumplir su objetivo: que ambos resulten proclamados en el consejo del 17 de mayo.

Para eso, afirman, deben ocurrir algunos hechos políticos, definiciones públicas de “pesos pesados” de la UDI que marquen ese camino de que Lavín y Matthei sean proclamados en el consejo y que la ciudadanía sea la que elija a su candidato.

Lo central será dar entender a la opinión pública que esto no es en contra de Lavín sino que es parte de lo que exige la ciudadanía: que las decisiones no se tomen “entre cuatro paredes”, y que la UDI ya no es el partido de “los coroneles” ni es la colectividad “monolítica” de antes.

¿Qué ocurre con la dispersión de votos? Tal y como ya decían desde el verano en el círculo de Matthei, el voto UDI -45 mil militantes aproximadamente- no es gravitante en una elección primaria que tiene como base 1,5 millones de personas, dado que ese fue el número que convocó Chile Vamos, en 2017, en unos comicios donde el ganador seguro era Sebastián Piñera. Esta vez, recalcan, los candidatos son más competitivos. El senador Juan Antonio Coloma, por el contrario, es de los que ha insistido en que solo debe ir un candidato.

La derecha tradicional, dicen, por otra parte, necesita estar representada en esa primaria de Chile Vamos. Y eso lo logra Matthei.

Parlamentarios de la UDI, en tanto, afirman que esto no se debe tratar si uno está por Matthei o Lavín sino que se debe pensar en que no hay que “tensionar de más” al partido. Y dar espacio a ambos. “Ya se está notando la tensión”, advierten.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe -exlíder UDI- desde hace meses que viene conversando con Matthei para defender su derecho a competir. Durante la jornada, la extimonel dijo que es una “muy buena noticia” la disposición de Matthei y señaló: “La UDI tiene dos candidatos para poder enfrentar las primarias de Chile Vamos”.

La desconfianza de Matthei ante que la puedan bajar por secretaría, dicen sus cercanos, no es infundada, pues relevan la cercanía de la mesa con dirigentes del círculo de Lavín: Gonzalo Muller y Ernesto Silva.

Lo cierto, aseguran, es que igualmente Lavín y Matthei harán gestiones con los consejeros generales, grupo del que, en todo caso, ambos son parte. ¿Se inhabilitarán? Dicen que no está decidido, pero que, sin duda, deberá ser una decisión que tomen en conjunto.

El escenario, enfatizan, están abiertos, sobre todo en momentos en que el resultado de la elección del 15 y de 16 de mayo es incierto y podría influir en la decisión final.