Matthei ratifica que va a la reelección por Providencia y a primarias presidenciales de Chile Vamos

La alcaldesa se convirtió en la segunda carta presidencial de la UDI, pero aclaró que sí competirá por el sillón municipal y explicó que la legislación vigente lo permite.

La nueva precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, aclaró que pese a su definición de cara a los comicios del oficialismo, sí irá a la reelección como alcaldesa de Providencia.

A través de una declaración pública, Matthei manifestó que “los vecinos de Providencia tienen el derecho a saber qué es lo que haré. Ustedes saben que he procurado actuar con transparencia y este caso no puede ser la excepción. Quiero contarles que he decidido que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde se va a elegir el candidato de la centro-derecha".

"La ley permite a diputados, senadores y alcaldes participar en una campaña presidencial, solo deben dejar sus cargos si efectivamente resultan electos como Presidentes de la República", agregó.

Por lo mismo, Matthei indicó que "he preferido dar a conocer esta decisión sin cálculos políticos y sin encuestas en las manos, porque creo que la única forma de ir construyendo confianzas en Chile es actuar con convicción y transparencia”.

“Pueden tener la certeza que en caso de ser reelecta alcaldesa no descuidaré mis deberes con ustedes los vecinos ni con la comuna", apuntó.

A su vez, dijo que “nada me gustaría más que ser reelecta en esta maravillosa comuna” y que “solo dejaré Providencia en caso de que recaiga en mi la enorme responsabilidad de asumir como Presidenta de la República".