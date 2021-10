MEO por los retiros del 10%: "Vamos a tener que subir la pensión mínima al ingreso mínimo"

El candidato presidencial del PRO se refirió a la inflación en Chile y a las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a las movilizaciones en conmemoración del 18 de octubre.

Marco Enríquez-Ominami, el candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), abordó en Mesa Central de Canal 13 la carrera hacia La Moneda a menos de un mes de las elecciones y cuando aún se realiza en el Congreso la discusión de un cuarto retiro de fondos de pensiones

El candidato se refirió brevemente al rol del Banco Central ante la inflación en el país, diciendo: “Yo quisiera un Banco Central con más tareas, que se preocupe del empleo. Me gusta la autonomía, independiente no es . Está nombrado por el duopolio".

Además, ME-O comentó sobre la posible relación de los retiros de fondos de pensiones con el alza, asegurando que “hablar de inflación culpando al cuarto retiro es omitir que aquello es un fenómeno mundial”.

Agencia Uno Lee También > Senadora Carolina Goic: “Mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro”

Respecto al impacto que los retiros de los 10% en la pensión de las personas en su vejez, cree que para contrarrestarlo “en un plazo razonable, vamos a tener que subir la pensión mínima al ingreso mínimo , vale decir, que nadie se jubile con menos”.

Por último, señaló que “las AFP están condenadas al fracaso. El otro sistema será difícil, pero va a tener algo mucho más importante: una garantía de no terminar en la calle".

Tratados internacionales

El candidato del PRO emplazó a Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, por sus dichos respecto al posible quiebre de algunos tratados internacionales que podrían ser nocivos para el país durante su posible gobierno.

En este sentido comentó que no está de acuerdo con su forma de expresar su intención: "No como lo plantea Boric, como lo dice mal, se parece a Trump y a Kast (...) La manera en que lo dice me parece equivocada, porque Chile que es un país chiquitito, lo que más necesita son tratados internacionales".

"No como lo plantea Boric, como lo dice mal, se parece a Trump y a Kast (...) La manera en que lo dice me parece equivocada, porque Chile que es un país chiquitito, lo que más necesita son tratados internacionales", dice MEO



EN VIVO por #MesaCentral » https://t.co/YFAKhcBeum pic.twitter.com/zX1YTLbSXQ October 24, 2021

“Los tratados internacionales favorecen hoy mayoritariamente el modelo de desarrollo de Chile", añadió.

Indulto a los presos de la revuelta

Por otra parte, comentó sobre los incidentes aislados en las manifestaciones conmemorativas al 18 de octubre: “ El orden se construye, no se invoca. creo que lo que ha hecho el Ministerio del Interior es provocar, no ayuda, es meterse en la disputa electoral de un hecho de violencia inaceptable”.

Enríquez-Ominami sostuvo que si él fuera el presidente aplicaría “la ley, el orden: respeto el derecho a la protesta, le exijo a Carabineros que controle la protesta, que haya garantías de un derecho constitucional y si hay un exceso, le pido que apliquen los protocolos".

En cuanto a la discusión sobre un posible indulto a las personas detenidas durante el estallido social, dijo que “sí a una ley de indulto que sepa distinguir que hay jóvenes que tenían órdenes de arresto y también arrestados. Me interesa que no haya un solo inocente preso , porque las cárceles chilenas son carnicerías".

"Sí a una ley de indulto que sepa distinguir que hay jóvenes que tenían órdenes de arresto y también arrestados. Me interesa que no haya un solo inocente preso, porque las cárceles chilenas son carnicerías", dice MEO



EN VIVO por #MesaCentral » https://t.co/YFAKhcBeum pic.twitter.com/K5D6yBc4DJ — T13 (@T13) October 24, 2021

"El indulto se va a demorar mínimo un año. ¿Me resuelve el problema de esos jóvenes que quiero apuntar? No me lo resuelve. Yo quiero justicia", dijo.

Para concluir, el abanderado del PRO comentó que crearía "un fondo de compensación para todos los comerciantes de la Plaza Dignidad, porque ellos, arrasados económicamente, también son parte del dolor que permitió un nuevo Chile que todavía no hemos conquistado".

Revisa la entrevista completa a Marco Enríquez-Ominami en Mesa Central