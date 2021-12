Michelle Bachelet se reunió de manera reservada con Gabriel Boric

El encuentro fue confirmado a T13 por fuentes cercanas a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La ex Presidenta Michelle Bachelet , se reunió la noche del domingo con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

La cita ocurrió en la residencia familiar de Bachelet, ubicada en la comuna de La Reina.

Si bien no se han revelado detalles del encuentro, y se precisó que durante su estancia en Chile no tiene contemplado realizar actividades públicas, fuentes de T13 cercanas a la ex mandataria apuntan a que ella estaría preparando cómo transparentar su apoyo a Boric.

En este sentido, las mismas fuentes aseguran que la postura de Bachelet no será intervencionismo, ya que eso sólo involucra al gobierno de turno. Asimismo, indicaron que es un derecho humano la libertad de expresión y que ella puede expresar su opción como cualquier ciudadana.

En tanto, la jefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, declaró esta jornada que por el momento no hay ninguna reunión agendada con la ex Presidenta.

"Hasta la fecha no hay nada programado. Sabemos que la Alta Comisionada ha llegado al país, creo que nadie tiene duda de su compromiso con la democracia y con nuestra patria, en ese sentido yo espero que obviamente sea partidaria y apoye a nuestro candidato presidencial pero es ella quien tiene que informar cómo y cuándo podrá hacer alguna opción si es que ella lo estima conveniente", detalló Siches.

En relación a su estadía, Michelle Bachelet permanecerá en Chile hasta los primeros días de enero, ya que, en el marco de sus vacaciones, pasará las fiestas de fin de año con su familia.