Paris destaca caída de 9% en nuevos casos y dice que para elecciones cifra sería de 3 mil por día

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que según su "cálculo rápido", prevé 3 mil contagios diarios de COVID-19 durante los días previos a las elecciones del próximos 15 y 16 de mayo.

Paris, quien participó en una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la mañana de este viernes, afirmó que en octubre "habían mil 800 casos, ahora tenemos un promedio semanal de 6 mil con una baja en el último informe que va a salir hoy. La caída nacional es del 9%, estamos cayendo 9% diario".

"Si uno hace un calculo rápido (...) uno podría decir que si faltan 20 días y a 9% por día... habíamos hecho un cálculo el otro día que de ninguna manera vamos a llegar a mil 800, pero probablemente íbamos a llegar a 3 mil casos diarios", señaló.

En ese sentido, Paris aseveró que no se puede asegurar qué pasará en la fecha de las elecciones. "No se puede asegurar ciento por ciento si tenemos un rebrote o hay un nuevo aumento de los casos, aparentemente no".