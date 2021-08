Narváez por consulta ciudadana: "Cualquier número será mejor que decidir entre cuatro paredes"

La candidata presidencial del Partido Socialista se mostró optimista a un día de la consulta que definirá al presidenciable de Unidad Constituyente y afirmó que los cálculos de participación de la jornada son disímiles.

A solo un día de la consulta ciudadana organizada por Unidad Constituyente para definir al candidato presidencial de la coalición, una de las postulantes dio sus impresiones preliminares de la jornada.

Este viernes, Paula Narváez (PS) hizo un llamado a participar mañana en los comicios y se refirió a los reparos que se han presentado por la baja expectativa de participación que hay para mañana.

T13 Noche Lee También > [VIDEO] Consulta ciudadana del sábado: ¿Cómo será la elección entre Provoste, Narváez y Maldonado?

Respecto a este punto, Narváez sostuvo que "no tenemos un cálculo, hay cálculos muy disímiles, yo en lo personal no planteo un número, lo que he señalado más bien es mi identificación y mi compromiso con una convicción que es necesaria la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones".

"En todas las decisiones, en esta también, creo que ese es el valor de la consulta de mañana, aquellas voces que intentan desacreditar esta consulta creo que que no entienden el valor profundo que tiene, y es que la ciudadanía se movilice, cualquier número que logremos mañana será mejor que la decisión tomada entre cuatro paredes", recalcó.

Finalmente, Narváez indicó que "nosotros estamos haciendo un proceso que es honesto, transparente, que tiene las características que tiene. Se está haciendo abierto a la ciudadanía que está convocada y se siente convocada a votar y se está haciendo también para los militantes que están reflejados mañana. Esperamos que ese sea el espíritu que mañana se refleje, estamos convencidos que así será. Tenemos que tener una actitud optimista y constructivo y no hacer otro tipo de lecturas que son meras especulaciones".