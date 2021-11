"No cuenta con mi apoyo": Boric quita respaldo a Karina Oliva tras acusaciones contra su campaña

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad señaló que le parece correcto que los partidos de Apruebo Dignidad hayan llamado a votar por otras candidaturas en desmedro de la ex candidata a la Gobernación Metropolitana.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a las acusaciones contra la candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes).

El diputado señaló que "no puede haber enriquecimiento con platas públicas. Y en eso quiero ser absolutamente claro. A mí me parece que cuestiones de estas características son inaceptables y, en ese sentido, nosotros no vamos a trepidar en hacer ningún tipo de defensa corporativa".

Al respecto, el diputado señaló que "me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad, de llamar a votar por las otras candidaturas, es lo correcto".

"Hoy día, una persona que está cuestionada de esta manera, no cuenta con mi apoyo . Lo dijimos en el caso de Jaime Mulet que está formalizado y lo reitero en este caso", sentenció Boric.

Además hizo un llamado a investigar los hechos: "Yo espero que sea con la máxima rigurosidad. No puede haber espacio para defensas corporativas. Si empezamos a ceder espacio a este tipo de prácticas, y empezamos a relativizarlas, todo se va a ensuciar".