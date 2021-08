“No haré campaña con él”: Compañero de lista agudiza tensión oficialista por Pedro Velásquez

Sergio Gahona, diputado UDI y competidor por la Cámara Alta en Coquimbo, dice que “es complejo tener de compañero de lista a Pedro Velásquez”. La candidatura ha sido polémica, pues el actual parlamentario fue condenado por fraude al fisco en 2007. Mientras, los timoneles de la UDI y RN, Javier Macaya y Francisco Chahuán, este lunes, deslindaron su responsabilidad, pese a que dieron la unanimidad para inscribir esa carta senatorial.

“Ahí está el presidente y el secretario general del PRI… fueron inscritos en la coalición, pero fueron inscritos por el Partido Regionalista Independiente (PRI) y le puede preguntar a él por esa inscripción…”. Esa fue la esquiva respuesta del presidente de la UDI, Javier Macaya, al ser requerido, este lunes -al finalizar el comité político ampliado en La Moneda-, por la candidatura al Senado del actual diputado independiente, Pedro Velásquez.

Las palabras del timonel gremialista se dan una semana después de la inscripción de las cartas al Parlamento ante el Servicio Electoral (Servel), y de que, consiguientemente, la candidatura de Velásquez haya provocado molestia en el comando del presidenciable independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

La incomodidad del exministro se debe a que el parlamentario -exalcalde y diputado durante tres periodos- fue condenado en 2007 por fraude al fisco. En contraposición, en el equipo de Sichel han bregado por candidaturas que apunten a la renovación de rostros, el antipopulismo, probidad, entre otros criterios. “Es una mala decisión”, dijo el martes pasado el coordinador político de la campaña, Pedro Browne.

Beatriz Apud Lee También > Una lista parlamentaria incómoda: urgencias de Chile Vamos pudieron más que los criterios de Sichel

Así, durante estos siete días, RN y la UDI han evitado dar por superado el tema, pese a que incluso este lunes el propio Sichel, en Tele13 Radio, pidió nuevamente enmendar ese error. “No se habló una palabra de Velásquez”, dice un personero asistente al encuentro de este lunes en Palacio.

A la salida del comité político, en tanto, el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien los primeros días evitó referirse a la polémica -en momentos, además, en que se ratificó a Leonidas Romero como candidato a la reelección pese a que este había dicho que no votará por Sichel y que esperaba que el exministro no triunfe-, también evitó asumir responsabilidades.

“No hay derechos de veto respecto de las candidaturas, el PRI tomó una decisión y nosotros respetamos esa decisión. (…) RN no tiene ninguna dificultad respecto de sus candidatos, el PRI tomará las medidas que estime conveniente respecto de lo propio”, dijo el senador, en circunstancias de que el propio Velásquez dijo públicamente que la directiva de RN le pidió ser candidato.

“Yo no fui a golpear la puerta de RN, fue la directiva nacional la que se me acercó de la mejor manera para pedirme si estaba dispuesto a ir en un cupo de RN como independiente para ser candidato a senador”, dijo el diputado Velásquez, el viernes pasado, en radio Bío-Bío.

Consultado Chahuán este lunes sobre si esta candidatura afectará o no a Sebastián Sichel, el senador respondió: “En absoluto, y esa es una materia completamente accesoria y tendrá que resolver el propio PRI”.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, por su parte, recalcó, a la salida del comité político ampliado, que esta fue una decisión unánime de los cuatro partidos de Chile Vamos, idea que ya había dicho la semana pasada.

“No hubo ninguna persona que se opusiera a aquello, muy por el contrario, todos, incluyo al PRI y a las otras dirigencias de los tres partidos, estábamos de acuerdo que era importante que el diputado Pedro Velásquez fuera parte de la lista de Chile Podemos Más, porque él es un líder en la región”, dijo Caramori.

Y agregó: “No hay ningún motivo para que Pedro Velásquez no esté en la papeleta en noviembre de este año. El Servicio Electoral no tiene nada que decir, insisto, él ha sido diputado tres veces, es diputado en ejercicio, él no tiene ningún impedimento legal de ningún tipo para ser candidato”.

En ese sentido, sobre las críticas de Sichel, Caramori respondió que “obviamente él no estaba en esa reunión, (pero) había representantes durante esos días”.

Rodrigo Ubilla, exsubsecretario de Interior, justamente, estuvo presente en las citas de negociación electoral de Chile Vamos en representación del comando de Sichel.

Sergio Gahona: “Es complejo tener de compañero de lista a Pedro Velásquez”

Este lunes, en tanto, en conversación con T13.CL, el compañero de lista del diputado Pedro Velásquez para la senaduría de Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), dijo que este caso es complejo.

“Es complejo tener de compañero de lista a Pedro Velásquez, pero no nos corresponde a nosotros pronunciarnos respecto de las atribuciones de cada partido político, entiendo que es candidato al PRI y a mí en lo personal lo que me preocupa es ganar la elección independiente de quién sea el candidato”, dice el actual diputado gremialista por la zona. Y añade: “No voy a hacer campaña con Pedro Velásquez”.

Consultado sobre si ha podido abordar el caso con Javier Macaya o si le ha solicitado bajar la candidatura de Velásquez, el parlamentario Gahona asegura: “Estoy absolutamente concentrado en mi trabajo parlamentario y en lo que viene que es mi campaña senatorial. No estoy preocupado de las decisiones de los partidos”.

Sichel: “Si contara toda la gente que tuve que dejar fuera (de la lista)…”

La petición de Sichel para “enmendar” el error de la candidatura de Velásquez continuó este lunes. En Tele13 Radio, el candidato presidencial, al ser requerido específicamente por esta situación, respondió: “Esto no es una dictadura, yo no soy dueño de los partidos para nada, gané unas primarias como independiente, pero creo que los partidos tienen que entender la época que estamos viviendo, o más bien los desafíos de una política moderna, y cometen errores como ese, así de concreto. Y ojalá vayan enmendando sus decisiones en el corto plazo”.

Eso sí, Sichel recalcó que “hay una buena lista parlamentaria”, por lo que “tampoco hay que quedarse en los lunares”. “Si los partidos no aprenden -continuó señalando-, bueno, gracias a Dios, la democracia dentro de las opciones nos permite elegir y hacer los cambios para que los partidos vean las señales que estamos dando los electores. (…) espero que los chilenos también con su voto hagan los cambios”.

Finalmente, el exministro remató: “Estoy haciendo un esfuerzo sustantivo para cambiar los partidos, espero ser Presidente también para cambiar los cuoteos dentro del Estado, para cambiar este tipo de prácticas, es un desafío constante, este es uno más de los test de fuerza, si te contara la cantidad de gente que tuve que dejar afuera, sería más notorio que un caso”.

En los partidos de Chile Vamos, en todo caso, dicen en privado que Sichel no ha llamado en privado a las colectividades y que incluso el caso no ha sido abordado entre las colectividades.

Las resoluciones de las candidaturas al Parlamento se publicarán en el Servel el próximo sábado 4 de septiembre y luego hay un periodo de reclamaciones que se extiende legalmente por cinco días.