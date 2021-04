"No me voy a vacunar": Yuyuniz Navas insiste en dichos sobre COVID y admite no tener evidencia

La candidata de Chile Vamos por el distrito 9 aseguró en T13 que la pandemia habría sido creada por China "para gobernar el mundo", cosa que contrasta con la evidencia científica, que ha descartado de plano la posibilidad de la intervención humana en el virus que ha cobrado más de 3 millones de vidas a nivel mundial.

"Yo hablo desde mi realidad, desde mi intuición. Yo intuyo y es lo que siente mi cuerpo, que este virus fue lanzado con un interés político y económico. ¿De quién? De China y del gobierno comunista".

Esta fue solo una de las frases contrarias a la evidencia científica que lanzó la candidata por Chile Vamos en el distrito 9, Yuyuniz Navas en el programa "Aquí se debate" de CNN Chile.

En medio del revuelo por sus dichos, la ex actriz de teleseries insistió en sus declaraciones: "Yo no creo que esto haya sido creado por la naturaleza, simplemente porque la naturaleza en su magnificencia no va a hacer algo para exterminarnos como raza".

"Perfectamente el gobierno comunista chino puede ser el responsable de esta pandemia ¿Para qué? Para gobernar el mundo. Yo creo que aquí hubo una mano del hombre, intereses políticos y económicos que nos tienen en esta situación casi como un acto genocida a la humanidad", afirmó en conversación con T13.

¿Su fuente? "No tengo los paper, no tengo los datos duros, pero los voy a buscar, los que a mí me merezcan respeto", admitió.

El supuesto rol de la humanidad en el origen de la pandemia -que a la fecha ha cobrado más de 3 millones de muertes a nivel mundial y 25 mil 317 a nivel nacional- fue una de las primeras fake news desmentidas por científicos.

"Pudimos determinar, a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus, que no se trata de una creación de laboratorio, sino que es producto de la evolución natural", detalló en abril de 2020 -sí, hace un año- Robert E. Garry, profesor de la Universidad de Tulane, EE.UU a la BBC.

"No me voy a vacunar"

La candidata a constituyente por Chile Vamos, además, aseguró que "yo no me voy a vacunar".

¿Por qué? Según Navas, "no sabemos las consecuencias que puedan tener las vacunas de aquí a 10 años más y me parece maravilloso que la gente se quiera vacunar, yo apoyo la vacunación... Pido simplemente que se respete mi posición, son mis creencias, es algo personal mío".

"¡No creo en lo que dice la OMS, no creo, no creo en el (Antony) Fauci, no les creo, no les creo y por favor respétenme, es mi vida, no lo comparto! Sigo todos mis protocolos y si me quiero sacar la mascarilla ahora tengo todo el derecho a hacerlo, porque estoy ahogada, me entendís?", agregó la candidata.

Al igual que con el origen del COVID-19, los dichos de la candidata contrastan con la evidencia, que ha demostrado la eficacia y seguridad de las vacunas a través de ensayos clínicos que, si bien se han hecho en tiempo récord, esto responde a una disponibilidad sin precedentes de recursos económicos y voluntarios para los ensayos clínicos, dos de los factores más relevantes en que los estudios científicos tomen tanto tiempo. En este enlace podrás aclarar más dudas sobre estos aspectos.

Y si bien se han reportado efectos adversos, estos resultan más bajos que los del uso medicamentos tan cotidianos como el paracetamol o los anticonceptivos. Del mismo modo, el riesgo de presentar un coágulo sanguíneo producto de la vacuna de Astrazeneca es similar a la probabilidad de ser impactado por un rayo: una en un millón.

"Hay que evaluar si seguimos en la ONU"

En su entrevista con T13 la ex actriz es crítica del actuar de diversos organismos nacionales e internacionales, por lo que llama a cuestionar nuestra permanencia en ellos.

"Creo que la ONU está totalmente ideologizada, que en su minuto fue muy importante. Con Michelle Bachelet en la ONU creo que no podemos llegar a ninguna parte. Con Maduro en la ONU no podemos llegar a ninguna parte", dijo.

Y agregó: "¿Es necesario estar en la ONU? Por qué tenemos que estar ahí? Por qué no subir los impuestos a los más ricos? (...) Hay que evaluar si seguimos en la ONU, hay que evaluar si vamos a hacer, no sé, un montón de cosas. No podemos estar a dispensa de un sector político que usa la violencia como un método para lograr las cosas. Sea la ONU, sea el Frente Amplio, sea el delincuente, sea quien sea"

Lo cierto es que, pese a lo que circula en cuentas de posverdades en redes, ningún país ha dejado de pertenecer a la ONU en los últimos años, sino que -por el contrario- la tendencia apunta a sumarse a este organismo multilateral.

Lo que sí hizo el gobierno de EE.UU bajo la era Trump fue abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, medida que ya fue revertida por su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden.

Lo mismo ocurrió con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que Trump decidió abandonar asegurando -sin pruebas- que estaría bajo el control de China.