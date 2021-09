Partido respalda a Parisi: "Hay cosas de la vida privada que no necesitan estar en la palestra"

El Partido de la Gente defendió el actuar de su candidato presidencial, quien está con arraigo nacional por mantener una deuda impaga de pensión de alimentos por 207 millones de pesos.

El Partido de la Gente (PDG) respaldó, este lunes, a su candidato presidencial, Franco Parisi, quien mantiene una orden de arraigo en nuestro país por una deuda de pensión de alimentos por 207 millones de pesos.

Desde el PGD reconocieron que su representante presidencial mantiene un procedimiento judicial y que está con arraigo nacional, pero negaron que esta sea por la deuda alimenticia y defendieron la vida privada de Parisi.

“Cada uno tiene su vida privada. Muchas veces no necesitamos publicarlo porque para ser un candidato, como yo, hay cosas de mi vida privada que no necesitan estar en la palestra porque no tienen nada que ver con las capacidades que uno tenga para ejercer un cargo público”, dijo Elizabeth Rodríguez, vocera del Partido de la Gente y abogada de Parisi.

“Ha sido vulnerado a su honra, al derecho a la privacidad, siendo el procedimiento de familia un procedimiento reservado del cual no ha sido debidamente notificado”, añadió la abogada.

“Él no adeuda alimentos, ¿hay un procedimiento judicial? Si, existe. ¿Hay una orden de arraigo? Sí, existe. Necesitamos que el derecho se ordene, que los tribunales de justicia hagan su trabajo y que corrijamos errores jurídicos que han afectado a nuestro candidato presidencial”, insistió.

Reportajes T13 develó que el candidato presidencial tiene una deuda de 207 millones de pesos en pensiones alimenticias por sus dos hijos mayores, que viven en Chile, además de otras medidas de apremio y una orden de arraigo vigente.

Actualmente Parisi trabajada en Estados Unidos, pero en caso de llegar a Chile, no podría regresar a Norteamérica hasta que salde su deuda con la justicia y sus hijos.

“Como Partido de la Gente vamos a respaldar la candidatura de Franco Parisi. Primero que todo, no hay una deuda alimenticia, hay un acuerdo entre Franco Parisi y la madre de sus hijos. La madre de sus hijos cuenta con el pleno respeto de todos nosotros y de todo este partido por el hecho de ser mujer”, aseguró Rodríguez.

La representante del PDG aseguró además que presentarán una acusación formal ante el Consejo Nacional de Televisión contra Canal 13 porque “se filtró documentación específica, que tiene naturaleza de reservada y privada, afectando un derecho constitucional que es la honra y la privacidad de la persona”.

Desde el partido aseguraron que Parisi volvería a Chile la primera quincena de octubre y aseguraron que estaría dispuesto a participar de debates presidenciales de manera telemática antes de aquella fecha y de manera presencial cuando esté en nuestro país.