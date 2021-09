[VIDEO] Reportajes T13: Parisi, candidato con arraigo

Franco Parisi no ha puesto un pie en Chile. Se especuló que su llegada sería para el primer debate. Luego él mismo dijo que no, que tenía compromisos laborales. ¿Vendrá finalmente a hacer campaña a nuestro país? Descubrimos que el candidato presidencial del Partido de la Gente tiene una deuda de más de 200 millones de pesos en pensiones alimenticias y -además de otras medidas de apremio- una orden de arraigo vigente. De llegar a Chile, sería detenido y no podría regresar a Estados Unidos hasta que salde su deuda con la justicia y sus hijos. Esto es Reportajes Tele13.