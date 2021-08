Paula Narváez reconoce triunfo de Provoste y afirma que "no puede ganar la derecha"

La candidata del Partido Socialista aseguró que esta consulta ciudadana entrega "un piso de legitimidad importante al triunfo de la senadora Provoste".

La candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, reconoció el triunfo de Yasna Provoste en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente y aseguró que le entrega legitimidad a candidatura de la ex ministra de educación.

"Acabo de hablar con la senadora Yasna Provoste para reconocer su triunfo y al mismo tiempo plantearle mi entera y total disposición a ser siempre un factor de unidad y fortalecimiento del proyecto político de la centro-izquierda", aseguró Narváez.

Lee También > Carlos Montes (PS) reconoce derrota de Narváez: "Claramente ganó Provoste"

"Hoy ha ganado un nuevo proyecto político que todos apoyamos. Tenemos la responsabilidad para ofrecer a Chile lo que hoy reclama y demanda", añadió.

Además, la ex ministra expresó que "no puede ganar la derecha, no puede ganar Sebastián Sichel, el continuador de Sebastián Piñera, porque sabemos que eso le hace mal al país".