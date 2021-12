Presidente electo Boric espera conformar su gabinete en máximo un mes y anticipa que será paritario

Si bien el Mandatario electo no quiso dar nombres, aseguró que su gabinete no tendrá una lógica de cuoteo para partidos políticos y espera incorporar a “los mejores”, entre quienes puede haber independientes.

El Presidente electo, Gabriel Boric, anticipó este lunes que espera conformar su gabinete en el plazo máximo de un mes y, si bien no dio nombres, anticipó que será paritario , es decir, compuesto por la misma cantidad de mujeres y hombres.

Tras una reunión que sostuvo con el actual Presidente, Sebastián Piñera, en el palacio de La Moneda, Boric comentó sobre los plazos en los que espera conformar su gobierno y cuáles serán los criterios para elegir a sus ministros.

“No tenemos nombres que podamos hacer públicos, porque estamos iniciando conversaciones, pero haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos. Hay que llevar a cabo procesos de chequeo y rechequeos para no equivocarse. Haremos todo el esfuerzo para que sea lo antes posible”, explicó Boric.

“No vamos a retroceder lo que fue la Convención Constitucional, que es el criterio paritario. Las mujeres van a ser protagonistas en nuestro gobierno. Puedo contarles también que he conversado con los partidos políticos y esto no va a ser una lógica de cuoteo. Vamos a incorporar a las personas más capacitadas, a los mejores y seguro que varios de ellos serán independientes, y me gustaría mucho contar con gente de regiones”, detalló.

Sobre los plazos para conformar el gabinete, el diputado del Frente Amplio dijo que esperan dar certezas, sobre todo a los inversionistas y a los mercados, aunque no anticipó ningún nombre.

“El Presidente Piñera en su segundo mandato nombró a su gabinete el 22 enero, es decir, un mes después de la elección. Yo espero no superar ese plazo. Creo que es importante para el país otorgar certezas”, expresó Boric.