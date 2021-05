"La paridad llegó para quedarse": Proyecto busca que independientes postulen al Congreso

El proyecto -que ya genera controversia- es similar a la normativa que se usó para la elección de convencionales constituyentes, contemplando paridad, escaños reservados y la posibilidad de hacer pactos.

La mañana de este martes, parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio, explicaron la iniciativa que busca reducir los requisitos a los independientes para poder postular al Congreso.

Según indicó el precandidato presidencial Gabriel Boric , "la paridad llegó para quedarse", esto en directa relación a lo ocurrido con la elección de los constituyentes el pasado 15 y 16 de mayo, la cual catalogó de inédita.

"Estamos plenamente conscientes de que es necesario fortalecer a los partidos políticos, pero se fortalece a los partidos políticos no con defensas corporativas limitando o excluyendo a quienes tienen otras formas de organización, se les fortalece hoy día modernizándolos poprque muchos de ellos terminan siendo cáscaras vacías que no logran dar cuenta de la diversidad y la pluralidad de Chile", declaró Boric.

En este sentido, dijo que al presentar este proyecto, se está dando la "bienvenida a nuevas formas de organización y los partidos de los cuales todos somos parte".

En relación a las críticas efectuadas por la diputada Andrea Parra (PPD), quien declaró que con esta iniciativa se estaba "desfondando la democracia", el precandidato presidencial declaró que "cómo va a ser desfondar la democracia abrirse a las nuevas formas de organización que hoy día se extienden por todo nuestro territorio".

Y añadió: "Todos los partidos, en particular de la oposición, tenemos que abrirnos al debate (...) El proyecto puede ser mejorado, pero no cancelado ni excluido, en este caso la democracia se gana con votos, no con vetos".