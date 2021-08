Renovación Nacional desafía a Sichel: lleva a la reelección a diputado que lo criticó duramente

Tienda oficialista inscribió a Leonidas Romero, quien la semana pasada aseguró que no haría campaña por el candidato presidencial de Chile Vamos, cuestionando su postura a favor del matrimonio igualitario.

Fue la semana pasada que el diputado de Renovación Nacional Leonidas Romero hizo explícito su rechazo a la candidatura presidencial del abanderado del bloque, Sebastián Sichel. Luego que el postulante a La Moneda marcara su postura a favor del matrimonio igualitario, el parlamentario lo criticó en duros términos, insinuando incluso que le quitarían la posibilidad de presentarse a la reelección por manifestar dicha postura.

“El señor Sichel entre otras cosas no es mi candidato por eso. Yo estoy por la vida, en contra del aborto por causal que sea, estoy en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción homoparental y el señor Sichel sigue la línea que desgraciadamente planteó Sebastián Piñera y lo que está planteando la izquierda. Por eso no es mi candidato. Por eso no voy a votar por él, no voy a trabajar por él y espero que no sea Presidente”, aseguró a T13.

“Esto me puede costar incluso que mi partido no me lleve a la reelección pero quiero decirlo con mucha fuerza… Sí, puede darse (que me quiten el cupo). Pero yo defiendo mis principios. Ya me equivoqué una vez y no quiero equivocarme de nuevo”, comentó luego Romero, quien ha transmitido en privado que su candidato presidencial es José Antonio Kast.

En los días previos a la inscripción de candidaturas presidenciales, Sichel fue enfático en pedir renovación de rostros en las candidaturas y manifestó que no le brindaría apoyo a aquellos parlamentarios que hubieran apoyado los retiros de fondos previsionales. Romero era uno de ellos.

Pero pese a todos estos antecedentes, Renovación Nacional decidió de todos modos presentar la candidatura a la reelección de Leonidas Romero, como puede observarse en los listados inscritos en el Servel la noche del lunes.